Oscar Abreu Brilla en los Magazines Awards 2025: Una Noche de Estrellas, legado y ciudad

San Francisco de Macorís, R.D. – El pasado martes 5 de agosto, el majestuoso Teatro Regional UCNE fue el escenario de una velada memorable: los Magazines Awards 2025, una celebración que reunió arte, cultura, talento e identidad dominicana. Entre luces, aplausos y emociones, el aclamado artista Oscar Abreu se destacó como una de las figuras centrales al recibir el primer galardón de la noche y protagonizar la portada de la edición especial de GG Magazine, presentada durante el evento.

Abreu, considerado el artista dominicano vivo más cotizado desde 2021, cuando una de sus obras fue vendida por 200 mil dólares, reafirmó su estatura como figura esencial del arte contemporáneo caribeño. Su reconocimiento fue ovacionado por una audiencia que celebró su legado, su impacto cultural y su inconfundible visión creativa.

Como parte del evento, se presentó su emotiva obra “Homenaje póstumo al gran Rubby Pérez”, una pintura que refleja la introspección espiritual y el respeto profundo por una leyenda de la música dominicana. En esta pieza, Abreu —pionero del Psico-Expresionismo— va más allá del retrato para plasmar el estado mental del personaje, donde el color púrpura, las formas geométricas doradas y la expresión facial capturan lo eterno, lo sagrado y lo humano.

“Oscar Abreu no pinta un cuerpo: plasma un estado mental” —destacó la crítica presente en el evento.

Producción Impecable y Estilo de Ciudad

Bajo la dirección general de Elaine Priscel y Emilio Menicucci, los Magazines Awards 2025 ofrecieron una producción impecable, elegante y cargada de significado. La conducción estuvo a cargo de Zuleika Vargas y Jhan Carlos González, quienes guiaron al público a través de una noche cargada de emociones, tributos y talento.

La alfombra roja, diseñada por Rita Farah (Home Decor), fue transmitida en vivo por Canal 14 de Telenord, Latinos TV (EE.UU.), Pronem TV y MagAwardsTV en YouTube. La producción audiovisual estuvo a cargo de Israel Paulino (Israshow), con un equipo de talentos que aportó carisma y dinamismo.

Un Evento con Cobertura y Estilo de Alto Nivel

Por primera vez, el evento contó con un equipo de prensa de lujo encabezado por Kirsy Mena, junto a destacados comunicadores como Miguel Montilla, Ileana Durán, Jeiko Chalas y Dickson Fernández. La dirección técnica fue liderada por Melvin Mora Rosario, mientras que el estilismo y presentación estuvieron a cargo del Team Glam.

Premios que Enaltecen el Talento Nacional

Más de 30 galardones fueron entregados en categorías que abarcan arte, comunicación, salud, cine, gastronomía y música. Oscar Abreu fue distinguido con el Premio Renglón Portada – Trayectoria Artística, consolidando su legado como referente del arte dominicano e internacional.

Tributos, Música y Emociones en Escena

La gala incluyó presentaciones memorables, entre ellas:

“Aquí Brillarás”, opening musical producido por Gabriel de la Cruz (De la Crzz), con ACAM, Joel Escoto, Jameli Music y Alfonzo EH.

Actuaciones de Angelic, Joel Escoto, Johnny Ross Band, y Meléndez Levita.

Tributos a Rubby Pérez, a las víctimas del Jet Set, y un emotivo homenaje a Las Chican por The Royal Academy of Music.

Segmento especial “De Bohemio a Bohemio” dedicado a Pavel Núñez, interpretado por Badir.

Oscar Abreu: Arte, Espíritu y Legado

La participación de Oscar Abreu en los Magazines Awards 2025 no solo resaltó su estatura como artista galardonado, sino también como una figura pública que representa el espíritu de la cultura dominicana moderna. Su obra, su visión y su carisma lo posicionan como uno de los íconos vivos del arte en el Caribe.