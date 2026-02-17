- Publicidad -
Políticas

Ortiz Bosch afirma que el PRM gobierna con coherencia y el legado democrático de Peña Gómez

PRIMICIAS DIGITAL17 de febrero de 2026
1 2 minutos de lectura

Santo Domingo, República Dominicana. — La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Dra. Milagros Ortiz Bosch, afirmó que la gestión del actual gobierno dominicano responde a una continuidad histórica de los principios democráticos impulsados por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), asumidos posteriormente por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sustentados en el legado político del líder José Francisco Peña Gómez.

Durante una entrevista en el programa La Plaza Radio Show, Ortiz Bosch sostuvo que el surgimiento del PRM no obedeció a una coyuntura electoral, sino a la defensa de la democracia interna, el respeto a las bases partidarias y la institucionalidad política.

“La historia hay que contarla para que no desaparezcan sus razones. Nosotros nacimos para luchar por la democracia, para recuperar la participación directa de las bases y el respeto a los reglamentos”, expresó.

Recordó que la tradición democrática del PRD consolidó mecanismos de consulta directa, participación de mujeres y jóvenes, y fortalecimiento de la institucionalidad, principios que afirmó fueron retomados en la construcción del PRM como organización política.

Ortiz Bosch señaló que esta herencia política está directamente vinculada al pensamiento de Peña Gómez, cuya vocación democrática y compromiso social continúan siendo referencia para la acción pública.

En ese contexto, aseguró que el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader ha mantenido coherencia con esos valores al impulsar políticas firmes contra la corrupción, transparencia institucional y fortalecimiento del sistema de justicia.

“Estamos cumpliendo con la no impunidad. No estamos perdonando a nuestros propios compañeros. Eso es dar un ejemplo y construir una nueva cultura”, manifestó.

La funcionaria informó que desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental se han remitido cerca de 60 expedientes a la Procuraduría General de la República y alrededor de 300 casos a la administración pública, como parte del compromiso con el control ético del Estado.

Asimismo, destacó que el país ha alcanzado más de un 95% de cumplimiento en respuesta a solicitudes de información pública, frente a niveles cercanos al 40% encontrados al inicio de la actual gestión.

Ortiz Bosch indicó que el fortalecimiento de la transparencia forma parte de un proceso de transformación cultural que requiere constancia institucional, educación ciudadana y protección efectiva a denunciantes, testigos y víctimas.

Finalmente, reiteró que la administración actual mantiene una visión de desarrollo basada en resultados verificables, crecimiento económico, expansión del turismo, aumento de exportaciones, programas sociales y ampliación del acceso a educación superior.

“El país está cambiando su conducta institucional. No es un discurso, es construir con hechos. Esa es la coherencia de este gobierno”, concluyó.

Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL17 de febrero de 2026
1 2 minutos de lectura

Publicaciones relacionadas

Miembros del PRSD reciben su nueva cédula de identidad y electoral

16 de febrero de 2026

Comisión Central Electoral deja abierta campaña en la UASD

16 de febrero de 2026

Primicias, febrero 2025, once aniversario del PRM y meta de ganar en el 2028, PLD y FP en acción, secuestros en Haití, economía, remesas en enero, reclamo de construcción de puente, deterioro calles GSD, otros temas iniciando semana RD y el mundo

15 de febrero de 2026

Dirección Central de la Fuerza del Pueblo aprueba conformación de su Secretariado Nacional

13 de febrero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!