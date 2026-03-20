Organizaciones Impulsan Jornadas de Reforestación y Escuelas de Campo para la conservación del Lago Enriquillo

Asimismo, destacó la importancia de que el proceso se esté realizando utilizando especies adecuadas y previamente aprobadas por el MMARN, y en el momento más oportuno del año, coincidiendo con el inicio de la temporada de lluvias en marzo en esta zona.

Por otro lado, las escuelas de campo están siendo lideradas por CIEPO, con el apoyo de AVSI, y se han centrado en la formación práctica sobre buenas prácticas agrícolas. El proyecto incluye la implementación de 24 jornadas de escuela de campo, distribuidas en las comunidades de Villa Jaragua, Los Ríos, Descubierta, Duvergé y Vengan a Ver, donde en total más de 100 personas, con al menos un 30% de mujeres, están siendo capacitadas en prácticas y alternativas agrícolas que mejoren la rentabilidad de las actividades productivas locales, y que también contribuyan a la conservación del parque.

El director ejecutivo de CIEPO, Nelson Cuevas Medina, valoró la implementación del paquete de Escuelas de Campo como una iniciativa esencial para fortalecer las capacidades técnicas y organizativas de los productores y productoras de las provincias de Bahoruco e Independencia, en temáticas como la conservación de suelos, el uso eficiente del agua, la agroforestería y la producción de compost y biofertilizantes.

El trabajo conjunto entre las comunidades, AVSI, CIEPO y el Ministerio de Medio Ambiente inaugura un nuevo modelo de conservación ambiental, que combina la intención de restaurar el entorno natural con la atención a fortalecer los medios de vida comunitarios.