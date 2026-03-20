Organizaciones Impulsan Jornadas de Reforestación y Escuelas de Campo para la conservación del Lago Enriquillo
Se plantaron alrededor de 6,000 plantas de distintas especies, como cedro rojo, ceiba, guama y corazón de paloma.
Estas jornadas se complementaron durante todo el mes con escuelas de campo lideradas por CIEPO.
Ambas actividades se realizan en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión del Parque Nacional Lago Enriquillo”, financiado por el Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF). En este contexto, se han organizado diversas iniciativas en comunidades cercanas al Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos con el objetivo de fortalecer la conservación de esta área protegida, involucrar a la población local en la protección de su entorno natural y promover prácticas productivas sostenibles.
El director ejecutivo de SOH Conservación, Jorge Brocca, destacó la importancia de estas iniciativas como espacios de aprendizaje, cooperación y fortalecimiento de capacidades entre productores locales, técnicos e instituciones públicas.
“Estas actividades han representado una oportunidad muy valiosa para acercar conocimientos técnicos al territorio y generar un verdadero intercambio entre las instituciones y las comunidades rurales”, señaló Brocca. Asimismo, valoró el apoyo de las instituciones públicas, cuyos facilitadores han acompañado los talleres y contribuido a fortalecer el vínculo entre las políticas públicas y la realidad de los productores.
Brocca también destacó la participación en las escuelas de campo: “Hemos visto una excelente receptividad por parte de los productores”, afirmó.
El Ing. Máximo Díaz, jefe de proyecto de AVSI, también señaló que estas iniciativas promueven el trabajo conjunto entre organizaciones comunitarias, instituciones públicas y organizaciones internacionales como AVSI, generando un uso más eficiente de los recursos.
“En el caso de las escuelas de campo, están dirigidas a productores ubicados cerca de la zona de amortiguamiento del parque, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de cuidar las acciones que se realizan en esta área. Por su parte, las jornadas de reforestación se concentran en zonas más distantes, donde la siembra de árboles contribuye a proteger el lago de la sedimentación causada por la escorrentía”, explicó.
“Las jornadas de reforestación contribuyen a la conservación de la biodiversidad, al equilibrio hídrico y a la mitigación del cambio climático. Además, mejoran la calidad del aire y del agua, ayudan a prevenir la erosión del suelo y aportan a la protección de las cuencas hidrográficas de la provincia”, agregó.
La reforestación se realizó en las comunidades de Sabana Real (La Descubierta), Majagual (Villa Jaragua) y El Aguacate (Neyba), con la participación activa de la comunidad local.
Según Elvin Matos, encargado de Reforestación de la Oficina de Medio Ambiente de Bahoruco, la participación de las comunidades en estas jornadas y la escucha de sus perspectivas sobre las especies a plantar es fundamental: “Es muy positivo trabajar junto a los comunitarios. Esto demuestra no solo el interés por plantar árboles, sino también el compromiso de cuidarlos y asegurar su crecimiento”.
Asimismo, destacó la importancia de que el proceso se esté realizando utilizando especies adecuadas y previamente aprobadas por el MMARN, y en el momento más oportuno del año, coincidiendo con el inicio de la temporada de lluvias en marzo en esta zona.
Por otro lado, las escuelas de campo están siendo lideradas por CIEPO, con el apoyo de AVSI, y se han centrado en la formación práctica sobre buenas prácticas agrícolas. El proyecto incluye la implementación de 24 jornadas de escuela de campo, distribuidas en las comunidades de Villa Jaragua, Los Ríos, Descubierta, Duvergé y Vengan a Ver, donde en total más de 100 personas, con al menos un 30% de mujeres, están siendo capacitadas en prácticas y alternativas agrícolas que mejoren la rentabilidad de las actividades productivas locales, y que también contribuyan a la conservación del parque.
El director ejecutivo de CIEPO, Nelson Cuevas Medina, valoró la implementación del paquete de Escuelas de Campo como una iniciativa esencial para fortalecer las capacidades técnicas y organizativas de los productores y productoras de las provincias de Bahoruco e Independencia, en temáticas como la conservación de suelos, el uso eficiente del agua, la agroforestería y la producción de compost y biofertilizantes.
El trabajo conjunto entre las comunidades, AVSI, CIEPO y el Ministerio de Medio Ambiente inaugura un nuevo modelo de conservación ambiental, que combina la intención de restaurar el entorno natural con la atención a fortalecer los medios de vida comunitarios.