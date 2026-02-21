Organizaciones de izquierda ratifican convocatoria a marcha

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. Seis organizaciones de izquierda ratificaron el llamado a participar en la Marcha Nacional por la Soberanía Nacional y los Derechos del Pueblo convocada para este domingo 22 de febrero, saliendo de la Plazoleta La Trinitaria, a partir de las 9:30 de la mañana.

En una nota de prensa, el Partido Comunista del Trabajo (PCT), Movimiento Popular Dominicano (MPD), Movimiento Caamañista (MC), Fuerza de la Revolución (FR), Partido Patria Para Todos/as (PPT) y el Referente de la Izquierda Dominicana (RID) reiteraron que, en la marcha, además del rescate de la soberanía nacional, demandarán el derecho a la autodeterminación, así como los derechos sociales, económicos, políticos, y culturales del pueblo dominicano.

Indicaron que la actividad ha sido asumida por diversos colectivos, coordinaciones, coaliciones y movimientos sociales, como parte de una actividad en el Mes de la Patria y rendir tributo a los héroes y heroínas de nuestra gesta independentista, liderada por el patricio Juan Pablo Duarte.

Además, de que en este mes de febrero se conmemora el 53 aniversario del fusilamiento del coronel Francisco Alberto Caamaño, líder de la Revolución de Abril de 1965 y de la heroica expedición de Playa Caracoles.

“Es una iniciativa dedicada a Duarte, Caamaño y Luperón, en protesta por la creciente intervención militar del Comando Sur de Estados Unidos en puertos, aeropuertos, mares, costas y fronteras; reclamando su salida del país y de toda la región del Caribe”, reiteraron el PCT, MPD, MC, FR, PPT y el RID.

La ruta

El punto de partida de la marcha será la Plazoleta La Trinitaria, en la cabecera del Puente Duarte, a las 9:30 de la mañana de este domingo 22 de febrero.

Su recorrido abarcará calles de los sectores de Villa Francisca, San Antón, San Miguel, San Lázaro, Ciudad Colonial, calle El Conde, hasta concluir en la estatua de Caamaño frente al Parque Independencia.

“Vamos a demandar con firmeza y determinación, en las calles de Santo Domingo salarios dignos, salud, educación y seguridad social para todos/as igual, viviendas confortables para el pueblo humilde y trabajador, las tres causales, alto a la violencia de género, alto al racismo, respeto a los derechos de jóvenes y niños, por el agua y la vida, solidaridad con los pueblos agredidos, invadidos y en lucha: Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, Palestina”, destacaron las seis organizaciones de las izquierdas dominicanas.

Visited 11 times, 1 visit(s) today