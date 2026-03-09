Organizaciones cívicas y sociales depositan acción directa de inconstitucionalidad preventiva ante el Tribunal Constitucional contra proyecto que busca eliminar candidaturas independientes

Santo Domingo, República Dominicana. – El dirigente sindical y abogado Mario Díaz, junto a diversas organizaciones cívicas, sociales y comunitarias, deposito este lunes ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana una acción directa de inconstitucionalidad preventiva, mediante la cual solicitan a esa alta corte emitir una sentencia interpretativa y preventiva frente al proyecto de ley aprobado en primera lectura por el Senado de la República Dominicana que pretende derogar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.

La instancia fue presentada por el licenciado José Nicasio Díaz Guzmán (Mario Díaz), quien actúa en su condición de primer precandidato presidencial independiente, y por el doctor Fredermido Ferreras Díaz, aspirante independiente a Senador por la provincia Santo Domingo, acompañados por los abogados Ricardo E. Díaz Guzmán y Francisco López.

La acción constitucional se fundamenta en que el referido proyecto legislativo, sometido por el senador Rogelio Genao, procura eliminar del sistema electoral dominicano la figura de las candidaturas independientes, lo que, según los accionantes, constituiría una violación directa a la Constitución y al precedente fijado por la sentencia TC/0788/24 del propio Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

De acuerdo con los accionantes, dicha sentencia, emitida en el marco de una acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la legislación electoral 20-23, estableció que los artículos 156 y 157 de la ley electoral debían ser reinterpretados y redactados nuevamente conforme a la Constitución, reconociendo la posibilidad de postulación de candidaturas independientes a nivel presidencial, congresual y municipal mediante agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos.

Las organizaciones firmantes sostienen que el proyecto aprobado en primera lectura por el Senado de la República Dominicana constituye una violación al precedente constitucional y al principio de supremacía de la Constitución, ya que en lugar de adecuar la legislación conforme a lo ordenado por la sentencia TC/0788/24, procura derogar totalmente las disposiciones que reconocen las candidaturas independientes.

En ese sentido, la acción depositada solicita al Tribunal Constitucional de la República Dominicana que ejerza su competencia para emitir una sentencia interpretativa preventiva, conforme a las facultades establecidas en el artículo 47 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, con el objetivo de evitar una eventual violación a la cosa juzgada constitucional y a los derechos fundamentales de ciudadanía.

Entre las organizaciones que respaldan la acción constitucional se encuentran:

· Organizaciones Cívicas y Sociales de Personas Progresistas (ORCISOPRO)

· Organizaciones Populares Cívicas y Sociales del Municipio Santo Domingo Oeste (ORPOCISOCONSC)

· Observatorio Jurídico de Persecución a la Corrupción Administrativa (OBJUPERCA)

· Foro Nacional de los Derechos Humanos

· Movimiento Nacional Reeleccionista La Expansión

· Asociación de Sanos Consumidores de la Provincia de Santo Domingo (ASACONSANDOM)

· Federación de Mujeres Envejecientes de San Isidro, Inc.

Los accionantes solicitan además que el Tribunal Constitucional declare la nulidad del proyecto legislativo aprobado en primera lectura, al considerar que vulnera los derechos fundamentales de elegir y ser elegido, así como el precedente constitucional previamente establecido por esa alta corte.

Asimismo, la instancia fue dirigida al Senado de la República Dominicana, a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, a la Junta Central Electoral y a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo de la República Dominicana, por su vinculación institucional con el proceso legislativo y la aplicación de la normativa electoral.

Mario Díaz expresó que esta acción busca defender el orden constitucional, el respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional y la participación política de los ciudadanos fuera de las estructuras tradicionales de los partidos políticos, destacando que las candidaturas independientes constituyen un derecho democrático que forma parte del sistema constitucional dominicano.

