ONPECO SUGIERE MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS GENERADA POR LA GUERRA

Aboga por la congelación del precio del agua embotellada

En el contexto actual de tensiones geopolíticas y conflictos armados a nivel internacional, las economías dependientes de las importaciones, como la de la nuestra, experimentan impactos significativos que se reflejan en el aumento de los precios de los combustibles, los alimentos y otros bienes esenciales.

Esta realidad impone desafíos directos a los consumidores, en especial a los sectores más vulnerables, que enfrentan una creciente presión sobre su capacidad adquisitiva. Ante este escenario, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) considera imprescindible promover una cultura de consumo responsable, ahorro estratégico y solidaridad económica.

La actual coyuntura obliga a adoptar una nueva racionalidad económica basada en la priorización del gasto, la reducción del consumo innecesario y el aprovechamiento eficiente de los recursos disponibles. Vivir con restricciones no implica renunciar a la calidad de vida, sino reorganizarla en función de la sostenibilidad y la estabilidad económica del hogar.

El ahorro individual se impone como primera línea de defensa y debe asumirse como una práctica permanente. Por ello, recomendamos:

Priorizar el consumo de bienes esenciales

Evitar compras compulsivas

Planificar el gasto semanal y mensual

Reducir el desperdicio de alimentos

Disminuir el consumo energético en el hogar

Cada acción individual contribuye a fortalecer la capacidad de respuesta ante la incertidumbre económica.

ONPECO sugiere, además, fomentar el ahorro colectivo como una respuesta solidaria y eficiente. El contexto actual demanda fortalecer mecanismos de cooperación entre consumidores. Entre las estrategias recomendadas se encuentran:

Organizar compras comunitarias para obtener mejores precios

Promover huertos familiares y comunitarios

Intercambiar bienes y servicios a nivel local

Apoyar de forma directa a los pequeños productores

Estas prácticas no solo reducen costos, sino que también fortalecen el tejido social y la economía local.

El consumo responsable significa gastar mejor, no gastar menos sin criterio. El consumidor tiene un rol clave en la estabilidad económica. Por ello, se exhorta a:

Preferir productos nacionales y de temporada

Evaluar la relación calidad-precio antes de comprar

Evitar el sobreendeudamiento

Mantener una actitud crítica frente a ofertas engañosas

El consumo responsable es una herramienta de protección económica y social frente a la crisis.

Asimismo, el Estado debe fortalecer la vigilancia del mercado para evitar prácticas engañosas y abusivas contra los consumidores. ONPECO reitera que la protección del consumidor debe ser una prioridad en tiempos de crisis. En ese sentido, hace un llamado a las autoridades para:

Fortalecer la vigilancia contra la especulación de precios. Congelar el precio del botellón de agua, es un artículo de primerísima necesidad y las empresas embotelladoras están especulando con el precio de 115 y 120 pesos por un botellón.

Garantizar la transparencia en la cadena de comercialización de producto como el café, que esta casi fuera del alcance de los consumidores.

Evaluar medidas fiscales que alivien el impacto de los combustibles

Promover políticas de apoyo a la producción nacional

Vivimos los efectos de una economía de guerra que, aunque se origine fuera de nuestras fronteras, exige respuestas locales firmes, conscientes y organizadas.

Sobrevivir a este contexto no consiste únicamente en resistir sus efectos, sino en desarrollar capacidades de adaptación basadas en el ahorro, la planificación y la solidaridad.

El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) reafirma su compromiso de orientar, educar y defender a los consumidores dominicanos, promoviendo prácticas que contribuyan a su bienestar en tiempos de incertidumbre.

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