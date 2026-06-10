Onesvie evalúa pabellón afectado en centro educativo en San Juan de la Maguana

San Juan de la Maguana.– Un equipo técnico de ingenieros y arquitectos de la Delegación Sur de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie realizó una evaluación post desastre al área afectada por un incendio y una evaluación visual de primer nivel a los demás pabellones del Centro Educativo de Nivel Básico Inicial Cristo Rey, ubicado en el municipio San Juan de la Maguana, provincia San Juan.

La inspección tuvo como objetivo verificar las condiciones físicas y estructurales de la edificación impactada por el siniestro, así como determinar el nivel de afectación provocado por el fuego en los distintos elementos constructivos del plantel educativo.

Durante la jornada, los especialistas de Onesvie realizaron un levantamiento técnico exhaustivo que incluyó la observación de daños visibles, la identificación de posibles compromisos estructurales y la recopilación de información necesaria para la elaboración de un diagnóstico.

Los técnicos evaluaron componentes clave de la infraestructura, tales como columnas, vigas, techos, muros y otros elementos que pudieran haber sido afectados por las altas temperaturas generadas durante el incendio.

Como resultado de esta visita, Onesvie elaborará un informe técnico que contendrá las características de la estructura evaluada, los hallazgos identificados durante la inspección y las recomendaciones correspondientes

Este documento servirá de base para que las autoridades del Ministerio de Educación (MINERD) puedan definir y ejecutar las acciones correctivas necesarias, orientadas a la recuperación de las áreas afectadas y al restablecimiento seguro de las actividades académicas.

La evaluación forma parte de las acciones permanentes que desarrolla la Delegación Sur de Onesvie en materia de prevención y reducción de riesgos asociados a la vulnerabilidad de infraestructuras públicas y privadas en la región.

La institución reiteró su compromiso de continuar acompañando en la detección y evaluación de vulnerabilidades en edificaciones, infraestructuras y líneas vitales de toda la región Sur del país, contribuyendo así al fortalecimiento de la seguridad y la prevención en las comunidades dominicanas frente a posibles amenazas.

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