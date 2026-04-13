Onesvie evalúa daños tras colapso del puente de Camú en Puerto Plata

Gaspar Hernández.- Un equipo técnico de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) evaluó los daños provocados por el colapso del puente de Camú, en la provincia de Puerto Plata, donde realizó levantamientos técnicos para determinar las causas del colapso estructural, la magnitud de los daños y las medidas necesarias para su intervención, en el marco de los esfuerzos del Gobierno dominicano para dar respuesta oportuna a esta situación.

La evaluación se desarrolla luego de que la estructura colapsara como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, las cuales provocaron el desbordamiento de ríos e inundaciones en diversos sectores de la provincia.

Esta situación ha dejado completamente interrumpido el tránsito en esta importante vía de comunicación que conecta con Santiago de los Caballeros, generando preocupación entre residentes y autoridades.

El equipo evaluador está encabezado por la ingeniera Fanny Ramos, directora regional de la entidad, junto al encargado de la Delegación Puerto Plata, ingeniero Ernesto Polanco Grant. Ambos lideran un equipo multidisciplinario integrado por ingenieros, arquitectos y técnicos especializados, quienes se encuentran en el lugar realizando los levantamientos correspondientes.

Las autoridades informaron que, una vez concluidas las evaluaciones técnicas, la entidad presentará un informe detallado con los resultados del levantamiento y las recomendaciones para la intervención de la infraestructura.

Al lugar también se presentaron autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quienes acompañan el proceso de evaluación y coordinación de las acciones a seguir.

La evaluación, forman parte de las medidas que impulsa el Gobierno dominicano para atender de manera oportuna los daños provocados por las lluvias en distintas zonas del país, en provincias como Espaillat, donde las autoridades han desplegado intervenciones prioritarias orientadas a mitigar riesgos, proteger a las comunidades y fortalecer la resiliencia de las infraestructuras ante eventos climáticos extremos.

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