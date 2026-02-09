Ocho Tigres estarán en el Clásico Mundial

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Un total de ocho jugadores pertenecientes a la reserva nativa de los Tigres del Licey han sido incluidos en la nómina del equipo dominicano que representará al país en el Clásico Mundial de Béisbol el próximo mes de marzo.

Estos son los jardineros Juan Soto y Oneil Cruz, el intermedista Ketel Marte, el utility Amed Rosario y los lanzadores Brayan Bello, Luis Severino, Abner Uribe y Albert Abreu.

Soto, tras la firma de su histórico contrato de 15 años y 765 millones con los Mets de Nueva York, terminó la pasada temporada con 43 jonrones, 105 empujadas y lideró la Liga Nacional en OBP y bases robadas (38) y las Ligas Mayores con 127 bases por bolas. Además conquistó su sexto bate de plata.

Cruz, de los Piratas de Pittsburgh, empató con Soto en el liderato de robos de la Liga Nacional, y conectó 20 cuadrangulares. Uno de ellos, pegado en el mes de mayo fue el hit más fuerte registrado de por vida con una velocidad de 197.8 kilómetros por hora.

Marte, de los Diamondbacks de Arizona, bateó para .283 con 28 jonrones en 126 partidos. Fue electo para su tercer Partido de Estrellas, ganó el Bate de Plata y firmó una extensión por seis años y 116.5 millones de dólares.

Rosario, de los Yanquis de Nueva York, hizo 16 apariciones con ese club luego de ser adquirido desde los Nacionales y conectó para .303 con un vuelacercas y cinco empujadas. Con los Nacionales pegó para .270-5-18.

Bello fue un ganador de 11 partidos para los Medias Rojas de Boston en el 2025. Registró 124 ponches en 166.2 entradas, además de un partido completo en 29 encuentros, 28 como abridor.

Severino logró ocho victorias con los Atléticos con 124 ponchados en 162.2 innings durante 29 aperturas. Fue firmado por tres años y 67 millones, el mejor contrato en la historia del equipo.

Uribe, de los Cerveceros de Milwaukee, fue uno de los relevistas más dominantes del 2025. Tuvo un porcentaje de efectividad de 1.67, siete salvados y 15 partidos finalizados en 75 encuentros con 90 ponches y 51 hits en 75.1 innings.

Abreu cuenta con una experiencia de cuatro temporadas en las mayores donde acumula seis triunfos y 136 ponches en 135.2 entradas. Lanzó para el equipo de Seibu en la Liga Japonesa en el 2024 y obtuvo 28 salvamentos con efectividad de 2.39.

