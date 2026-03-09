NYC no descarta ampliar estacionamientos con parquímetros y cobrar más a los conductores por estacionarse; miles de dominicanos serían afectados

NUEVA YORK.- Las autoridades de esta ciudad no descartan ampliar los estacionamientos y cobrar más a los conductores por estacionarse en las calles de la Gran Manzana. Decenas de miles de choferes dominicanos se verían afectados.

El primer vicealcalde, Dean Fuleihan, dijo que es una de las posibles medidas para aumentar los ingresos que la administración está considerando, con el fin de ayudar a cerrar una brecha presupuestaria considerable y financiar sus prioridades.

La propuesta del Centro para un Urbano Futuro, además, exige implementar estacionamiento dinámico y crear un sistema de permisos residenciales.

En su propuesta, el grupo de expertos afirma que NYC actualmente mide solo 80,000 de sus tres millones de plazas de estacionamiento en la calle, lo que genera 258 millones de dólares anuales, una realidad que califican como una «costosa oportunidad perdida».

El grupo argumenta que, si la ciudad midiera solo el 25 % de sus plazas de estacionamiento gratuitas actuales, generaría al menos 1,21 mil millones de dólares en ingresos anuales adicionales.

También recomienda que la ciudad introduzca un sistema de precios dinámicos para los parquímetros. Bajo este modelo, se aumentarían las tarifas de los parquímetros durante las horas punta, como la hora punta de la mañana, y se reducirían en las horas de menor demanda, para recaudar más fondos.

Además, sugieren implementar un sistema de permisos para estacionamiento residencial como otra forma de generar más dinero.

Visited 1 times, 1 visit(s) today