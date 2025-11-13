NY: Califica «desafortunadas» criticas oposición contra Abinader

Por JHONNY TRINIDAD

NUEVA YORK.- El asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de las Comunidades Dominicanas del Exterior, Neftalí Fuerte, calificó de «desafortunadas» las últimas declaraciones de la oposición contra el presidente Luis Abinader y su gabinete.

Dijo que «los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina solo piensan en ganar las próximas elecciones, sin preocuparse de los desafiantes problemas y las urgentes necesidades en que dejaron el país».

«El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) frecuentemente crítican al gobierno sin presentar programas o proyectos de políticas públicas para ser implementados desde el poder y enfrentar los apremiantes desafíos que aquejan al pueblo dominicano. Eso es desafortunado, toda vez que proviene de dos funestos personajes que dejaron al país en ruinas y endeudado hasta la coronilla», declaró.

LF Y DM NO TIENEN MERITOS POLITICOS

Agregó que «Leonel y Danilo no tienen méritos políticos para criticar al presidente Luis Abinader, un presidente que, a diferencia de ellos, ha gobernado en beneficio de todos los dominicanos». «Por más que griten y pataleen, esos descarados están descartados para ganar, porque están marcados con un pasado funesto para esta comunidad y para el pueblo dominicano», abundó.

«Tenemos a un presidente trabajador y democrático, que respeta las libertades públicas, un líder transparente, que combate la impunidad y no manipula el sistema de justicia como sus antecesores», afirmó.

Indicó que «a la FP y al PLD les interesa volver al poder para retroceder y entorpecer las grandes transformaciones en la administración pública, y deteriorar los cambios de modernidad del Estado que ha implementado el presidente Luis Abinader».

«Al pueblo dominicano le interesa saber cuáles fueron los problemas básicos que solucionaron Leonel y Danilo cuando eran presidentes. Creo que no solucionaron ninguno. Por el contrario, agravaron todo y desfalcaron el país», subrayó.

«ABINADER REPRESENTA LA ESPERANZA DEL PUEBLO»

Dijo que «el presidente Abinader y el liderazgo del PRM representan la esperanza del pueblo, ya que buscan el bienestar económico para la población y el desarrollo social para la República Dominicana».

«Abinader representa cambio, transformación, desarrollo, transparencia y mejor futuro», declaró.

Fuerte destacó, además, el crecimiento económico, seguridad jurídica y el aumento de la inversión privada durante la gestión de Abinader. Y en ese sentido, resaltó la reciente inauguración de la Zona Franca de Punta Cana, «que generará más de 9,000 empleos, más competitividad y que consolida al país como el principal hub logístico del Caribe».

DESARROLLO DE SANTIAGO

Resaltó también que desde que Abinader asumió la presidencia, Santiago de los Caballeros vive un proceso de transformación, con proyectos como el Monorriel y el Teleférico, que mejorarán el transporte, reducirán el impacto ambiental y devolverán tiempo valioso a los ciudadanos.

«Pero lo mismo ocurre en Miches, Montecristi, Pedernales, donde ha inaugurado obras que la población reclamaba desde hace más de 30 años, como la moderna planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad Cabo Rojo, la primera de este tipo en la historia del desarrollo turístico de la República Dominicana», expresó.

Asimismo, mencionó la carretera Villa Elisa-Punta Rucia-La Ensenada, que conecta a Puerto Plata con Montecristi, inaugurada hace dos meses a un costo de RD$1,224 millones.

Aseguró que República Dominicana está dando pasos firmes hacia un futuro de prosperidad y sostenibilidad, por lo que llamó a los dirigentes del PRM y a los dominicanos en general a que «defiendan y apoyen la brillante gestión de nuestro mandatario, el mejor que hemos tenido en toda la historia».

