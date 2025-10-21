Núñez, Adames conducen triunfo Licey sobre Gigantes

SAN FRANCISCO DE MACORÍS (Licey.com).- Gustavo Núñez y Cristhian Adames remolcaron múltiples carreras para conducir a los Tigres del Licey a una victoria 7-4 sobre los Gigantes del Cibao, en partido celebrado este lunes en el Estadio Julián Javier.

Michael De La Cruz quebró un empate a cuatro en el octavo episodio. Entró como remplazo defensivo y despachó el batazo de doble mérito en su primer turno, en tanto que Núñez pegó doblete y dos sencillos con tres impulsadas y Cristhian Adames pegó tres indiscutibles incluyendo un doble, anotó dos y remolcó dos, para conducir la ofensiva del conjunto azul que despachó 11 imparables.

Para los añiles fue su tercera victoria contra una derrota, mientras que para los Gigantes fue su segundo revés sin victoria.

La victoria correspondió para el relevista Jairo Asencio (1-0) al tirar el séptimo en blanco. Perdió Enmanuel Mejía (0-1). Jean Carlos Mejía tiró el noveno para anotarse el salvamento.

El derecho abridor Cameron Gann tiró tres episodios de tres imparables, con un boleto y dos ponches para salir sin decisión. Fue relevado por Elniery García en el cuarto; Michael Arias (4), Jonathan Aro (5), Luis Frías (6), Anderson Severino (6), Jairo Asencio (7) y Ryan Watson (8).

Por los Tigres, Gustavo Núñez conectó de 5-3, con tres vueltas empujadas; Yunior Severino disparó un cuadrangular; Arístides Aquino ligó par de hits y Domingo Leyba un hit.

Por los Gigantes, Carlos Jorge conectó jonrón y sencillo; Gary Sánchez añadió un jonrón; Kelvin Gutiérrez un doble y Jake Holton un inatrapable.