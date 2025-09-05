Nuevo partido político RD en USA celebrará encuentro en El Bronx

NUEVA YORK.- La nueva organización política dominicana en Estados Unidos, «Partido Diáspora Primero» (DP), que dirige el artista Raúl Acosta, celebrará el próximo miércoles 10 un encuentro en El Bronx para tratar distintos problemas que afectan a la comunidad quisqueyana en el exterior y plantear posibles soluciones.

Al acto, a efectuarse a partir de las 7:00 de la noche en el 2297 de la avenida Cedar, entre W Fordham RD y el Mayor Deegan Expy (Puente de la calle 207) en el sector de University Heights, asistirán empresarios, profesionales, comerciantes, comunitarios, activistas políticos, amas de casas y ciudadanos comunes, entre otros, informa el DP en documento de prensa.

Acosta, quien en las pasadas elecciones fuera candidato a diputado por el PRSC en la circunscripción 1-USA, declaró que esta nueva organización tendrá como base ideológica el pensamiento y obra del fenecido presidente Joaquín Balaguer.

Precisa que la entidad política que dirige se propone presentar propuestas renovadoras, modernas y patrióticas para bien del país.

Asimismo, se dará a conocer el «staff directivo» y los planes que se compartirán con la comunidad dominicana en la Gran Manzana, para que sirva de modelo de expansión entre familiares, amigos y relacionados con los asistentes a la actividad.

El partido representa una alternativa distinta, fresca y con identidad popular, que busca conectar con los sectores marginados y olvidados en dominicana, sin excluir la clase media y los emprendedores urbanos, se informó.

Desde su nacimiento, la entidad se compromete dar la batalla de la mano de la gente, con propuestas claras en materia de seguridad ciudadana, combate a la corrupción, el desempleo y el desorden del tránsito, y el alto costo de la vida, entre otros.

Además, garantizar una educación en todos los niveles, apoyar al sector agrícola, la cultura, deporte, participación ciudadana y la limpieza urbana, entre otras prioridades.