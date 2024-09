Nuevo cónsul Vásquez Martínez declara sagrado espacio del consulado para servir a la comunidad durante toma de posesión y celebra misa en el Alto Manhattan

NUEVA YORK._ El nuevo cónsul general, Jesús Antonio Vásquez Martínez (Chú) declaró el viernes durante su toma de posesión que el consulado es un espacio sagrado para servir a la comunidad prometiendo usar toda su experiencia de estado y legislativa al servicio de la diáspora dominicana radicada en la metrópolis.

Dijo que reafirma el compromiso con los dominicanas y dominicanas y que se llegada al consulado es una etapa en el negociado.

A la juramentación le siguió una misa en la iglesia Santa Elizabeth en el Alto Manhattan ayer domingo oficiada por el obispo de Higüey Jesús Castro Marte quien resaltó las cualidades, méritos y trayectoria de Vásquez que el amor por su pueblo lo aprendió del doctor José Francisco Peña Gómez.

Vásquez Martínez juramentado por su antecesor Eligio Jáquez, fue nombrado por el presidente Luis Abinader para suceder al cónsul saliente, cuya labor de cuatro años alabó, señaló que ante todo da las gracias al mandatario por confiar en él y escogerlo para el cargo.

“Soy un dominicano que amo mi país, yo vengo para dar toda mi experiencia, todo el esfuerzo que pueda hacer en conjunto con la sociedad dominicana en Nueva York para que podamos seguir avanzando para que los dominicanos de aquí se sientan más cercanos a su patria”, agregó.

Dijo que también viene con el compromiso de crear una mística de trabajo para el consulado y eficientizar los servicios a los dominicanos residentes en el exterior. “Vengo con el compromiso de cada vez estar más cerca la patria de los dominicanos en Nueva York”.

Anunció que establecerá los contactos para establecer la interacción con los diferentes sectores de la comunidad dominicana.

Vásquez Martínez, que es ingeniero de profesión y uno de los productores agropecuarios más dedicados en la República Dominicana, aseguró que estará trabajando con todos los sectores para implementar sus estrategias y experiencias.

Adelantó que evaluará cuáles cosas se podrán hacer junto con las organizaciones comunitarias. No quiero crear muchas expectativas, quiero comenzar, quiero dedicarme, consagrarme al trabajo para que podamos tener muy buenos resultados”. Recordó que fue gobernador a los 24 años de edad en su provincia María Trinidad Sánchez (Nagua) cónsul en Caracas, Venezuela, senador durante 16 años, siendo escogido por el PRD como presidente de ese hemiciclo.

Además Ministro de Interior y Policía en una gestión de cuatro años calificada como muy exitosa y eficiente.

“Donde quiera que ido he tenido la visión y el compromiso de crear políticas que permitan una mayor innovación, crecimiento y desarrollo. Soy dominicano que amo la patria, soy uno que cuando se levanta pienso qué puedo hacer en beneficio del país porque tengo un compromiso con los valores, con mi familia, con la sociedad dominicana, en especial con mi pueblo de Nagua, a quien no he defraudado y espero no hacerlo”.

Informó que el Gobierno tendrá una mayor apertura en el consulado de Nueva York.

Puso en manos de Dios la labor que estará realizando y su compromiso es trabajar incansablemente en favor de la doble nacionalidad para los hijos y nietos de descendientes de dominicanos que residen en el extranjero, la obtengan de forma más rápida y fácil.

Al acto asistieron el personal del consulado, dirigentes de la seccional del PRM NY y representantes de la comunidad, a los que exhortó a mantenerse trabajando en equipo para lograr un mayor éxito.

“Este consulado es un espacio sagrado para servir a nuestra comunidad. Con la guía de Dios y el apoyo de todos, nos aseguraremos de que cada dominicano en el exterior se sienta respaldado y conectado con su patria», dijo Vásquez Martínez.

MISA EN EL ALTO MANHATTAN

En la iglesia Santa Elizabeth, repleta de asistentes, el obispo de Higüey Jesús Castro Marte destacó la trayectoria política, profesional y de servidor público de Vásquez, diciendo que el amor por su pueblo lo aprendió del doctor José Francisco Peña Gómez de quien el religioso y su familia eran muy amigos.

Recordó que conoció a Vásquez en una cena con el entonces senador de Monte Plata del PRD, Ramón Alburquerque donde comenzaron una amistad.

“Noté que era un hombre sincero, franco y directo que en su corazón no existía la maldad ni el odio, sino que era el servicio al pueblo dominicano”, relató el obispo.

Señaló que la vivencia de amar y de querer al pueblo dominicano lo aprendió de José Francisco Peña Gómez.

“No podemos ser mediocres y reconocer que Peña Gómez marcó a muchas personas y las marcó desde la interioridad porque no era un nombre de apariencias del exterior, sino un hombre que brotó de lo humilde y esa humildad se convirtió en algo sublime que fue amar a la gente, primero la gente y esa filosofía de vida, Chú la lleva en su corazón”, añadió el prelado.

Dijo que por eso quiso hacerse solidario con Vásquez para que prolongue desde Nueva York con aproximadamente 1 millón de habitantes dominicanos que esperan apertura, apoyo, cariño, cercanía y facilidades.

“Y yo dije en mi interior: ese dedo ha encontrado el anillo perfecto para esta ciudad. Yo sé que Chú es cercano, ama al pueblo, ama a la gente, se entrega y cuando dice una palabra y se compromete con algo, él lo cumple”, expuso el obispo en referencia a Vásquez.

Resumió el que calificó de excelente trabajo de Vásquez como ministro de interior y policía y legislador, incluyendo la presidencia del senado y la gobernación de la provincia María Trinidad Sánchez (Nagua) de donde el nuevo cónsul es nativo.

Vásquez estuvo acompañado en la misa por su esposa Divina Marte y sus hijos, Jesús Stalin Vásquez y María Elena Vásquez, acompañados por Leonel Humberto Tanguí, Sterling Pérez Maldonado, Jorge López Hilario y Luis Martin Rodríguez.

Los altos dirigentes de la seccional del PRM, encabezados por su presidente Julio César Mateo, estuvieron presentes.

Entre los invitados especiales estuvieron el doctor Rafael Lantigua y otras figuras reconocidas de la comunidad.

La coordinación de los medios en la iglesia estuvo a cargo del director de relaciones públicas del consulado, Elías Barreras Corporán.