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Nueva imagen corporativa de la OMSA apuesta por una identidad moderna, organizada y orientada al futuro

PRIMICIAS DIGITAL27 de abril de 2026
38 1 minuto de lectura

Santo Domingo,- La Oficina Metropolitana de Servicios de Transporte (OMSA), presenta su nueva imagen corporativa, una propuesta gráfica renovada que proyecta modernidad, confianza y eficiencia, alineada con el proceso de transformación urbana que experimentan las ciudades dominicanas.

El rediseño estuvo a cargo del joven emprendedor Martin Santos, licenciado en Marketing con 14 años de experiencia en comunicación estratégica visual en medios digitales, quien ha desarrollado proyectos innovadores a nivel nacional e internacional.

La nueva identidad visual de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), nace con el propósito de fortalecer la conexión con la ciudadanía y consolidar una imagen institucional coherente con la visión de una movilidad integrada, moderna y eficiente.

El concepto creativo se fundamenta en un logo minimalista, juvenil y contemporáneo, acompañado de una paleta de colores que transmite confianza y dinamismo, pensada para dar vida a las vías y al entorno urbano de la ciudad.

La nueva imagen corporativa se sostiene sobre tres pilares fundamentales:

• Organización: como base de los servicios de transporte público.

• Orden: promoviendo una nueva cultura institucional.

• Oportunidad: enfocada en la expansión y el desarrollo continuo.

Esta transformación visual no solo representa un cambio estético, sino también un compromiso con la evolución del sistema de transporte y con el fortalecimiento de la identidad institucional en beneficio de los usuarios.

Martin Santos expresó sentirse profundamente agradecido por la oportunidad de poner su talento y creatividad al servicio de una marca que, a partir de ahora, recorrerá cada rincón de Santo Domingo como símbolo de avance y renovación.

La OMSA reafirma así su compromiso con la modernización del transporte público y con la construcción de una imagen que inspire confianza y refleje el progreso de la movilidad urbana en la República Dominicana.

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