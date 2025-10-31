Nueva encuesta de Marist muestra Cuomo gana terreno, hispanos Alto Manhattan optimistas

NUEVA YORK.- Una nueva encuesta del Marist College, publicada este jueves, mostró que el exgobernador Andrew Cuomo, candidato independiente a la alcaldía de NYC, está ganando terreno al candidato demócrata y favorito, Zohran Mamdani.

Cuomo ha recortado seis puntos a Mamdani con respecto a la última encuesta de Marist, realizada en septiembre, cuando el actual alcalde Eric Adams aún estaba en la contienda, la cual mostraba al candidato demócrata con una ventaja del 21% sobre Cuomo.

Desde que el alcalde Adams se retiró de la contienda, Cuomo parece haber ganado cierto apoyo, ya que ambos comparten bases electorales moderadas.

La encuesta de Marist se produce en medio de la votación anticipada en curso, con más de 300.000 neoyorquinos que ya han emitido su voto, y datos preliminares indican que muchos de ellos son mayores, lo que parece ser una señal prometedora para el gobernador.

A pocos días de las elecciones y con una alta participación en la votación anticipada que muestra señales alentadoras para Cuomo, la última encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada este miércoles indicó una contienda ligeramente más ajustada, con el favorito, Mamdani, perdiendo votos mientras que aumenta el número de votantes indecisos.

La encuesta realizada entre el 23 al 27 de octubre reveló que Mamdani perdió tres puntos porcentuales desde su último sondeo del 9 de octubre, bajando del 46% al 43%. El apoyo a Cuomo se mantuvo estable entre ambas encuestas, en un 33%, pero ahora se encuentra a menos de 10 puntos de Mamdani.

El exalcalde de NYC, Michael Bloomberg, anunció que vuelve a apoyar a Cuomo, tras haberlo respaldado en su fallida campaña en las primarias y haber invertido millones en ella.

