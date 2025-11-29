- Publicidad -
Niños de La Vega reconocen labor de Gigantes del Cibao

PERIODICO PRIMICIAS29 de noviembre de 2025
Niños de la Provincia de La Vega entregaron a los Gigantes del Cibao una placa de reconocimiento a su extraordinaria y fecunda labor que viene realizando la franquicia cibaeña en favor de la niñez dominicana.

Se trata de un accionar de la dirección del equipo presidida por Samir Rizek , Héctor José Rizek y Alfredo Acebal, bajo la coordinación de la ejecutiva Yissel Infante y el filántropo y líder deportivo Abelardo Peña Reyes, congregando en el estadio Julián Javier a miles de niños de las provincias del Cibao,  que implementa exitosamente a fin de contribuir con el desarrollo deportivo de las nuevas generaciones y el eficaz progreso humano en la sociedad dominicana.

Los niños junto a participar en los juegos a celebrarse tienen una experiencia inolvidable al conocer como funciona un estadio y las áreas que lo componen.

Asimismo comparten con los peloteros y  técnico,  además, se sumergen en sus conocimientos y vivencias. A los niños  se procura que la actividad impacte en sus vidas y su progreso

