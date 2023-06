Nikauly De la Mota: “Decir yo solté a mi hijo, es entregárselo a la delincuencia”

Los jóvenes, los adultos, los políticos, los profesionales, las mujeres

La comunicadora Nikauly de la Mota, inicio el pasado sábado 10 de junio el anunciado

proyecto “Después de Dios, la familia es lo primero” en la provincia de San Pedro de

Macorís, donde expuso el peligro de no tener como familia la prioridades en orden en lo

que crea un desorden en el que todos sales perdiendo, por situaciones que se crean

cuando no se le pone atención a sus hijos y por no tener una buena comunicación se

sueltan a que ellos hagan lo que deseen, lo que hace que se involucren con malas

amistades y bandas delincuenciales.

De La Mota presidenta de la Fundación Nikauly a todo Corazón, llevo a cabo con el

apoyo de varios ministerios cristianos bajo la coordinación del pastor Dandi Añasco de

la “Congregación Brazos Abiertos”, “Caminemos Juntos“ así como la “Iglesia Cristo

de la Profecía Porvenir “donde se llevó a cabo la actividad en la provincia San Pedro de

Macorís.

“Estamos en una situación delicada como país. Los jóvenes, los adultos, los políticos,

los profesionales, las mujeres y los hombres, todos debemos entender que estamos

llamados a dar un giro con urgencia a la realidad que estamos viviendo, o de lo

contrario podríamos estar contribuyendo a que se profundicen la descomposición social

en nuestros país”, dijo.

Entre los puntos a destacar que se seguirán dando en las están los temas relacionados

con ayudar a desarrollar una comunicación efectiva en el hogar, el fortalecer la fe y el

conocimiento de la oración y la palabra y el emprendimiento familiar.

En la actividad estuvieron presente varias autoridades de la provincia como la

gobernadora Aracelis Villanueva y Darío Lizardo enlace regional de la iglesia y el

poder ejecutivo.

La Fundación Nikauly A Todo Corazón tiene más de 25 años constituida, bajo el

decreto N° 127-97 del año 1997, y se rige bajo los lineamientos de la ley N°122-05, la

cual ha venido trabajando en el área de educación, salud y género en República

Dominicana.

Invita a quienes deseen llevarla en su comunidad contacte a través de los canales de

comunicación de la fundación, sus números de contacto 849-360-1465, 809-535-1465 o

sus redes sociales @fundacionnikauly