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Políticas

Nelson Fulcar en desacuerdo con ratificaciones en el PRM, pero, no cree en la división del Partido

"Los que están dirigiendo en el gobierno, en mí gobierno de Luis Abinader no son los generales, son los conscriptos y quizás los rasos", destacó.

PRIMICIAS DIGITAL26 de mayo de 2026
1 1 minuto de lectura

Santo Domingo, RD. – El alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santo Domingo Norte, Nelson Fulcar, expresó su desacuerdo con la decisión de ratificar la directiva ejecutiva y local de su organización política, sin embargo, dejo saber que no apoyará lacerar su partido, y que tampoco crea que se vaya a dividirse.

Fulcar dejó saber que es un «social-demócrata» que ama la democracia, y en tal sentido, reveló que albergaba la esperanza de una renovación a lo interno del PRM, en la que figuras importantes asumieran posiciones desde la cuales aportarían de manera significativa.

Incluso, dijo que muchos de sus compañeros le preguntaron sobre sus aspiraciones en este proceso, a lo que les respondía «estoy dando espacio y apoyando a esos talentos que de llegar harán aportes significativos por el bienestar colectivo».

Para Nelson, la propuesta de «Cambio» de parte del presidente Abinader, debería terminar con el acompañamiento de su partido, sino también, con algunos de sus compañeros que todavía no han tenido la oportunidad de formar parte del tren gubernamental.

«Los que están dirigiendo en el gobierno, en mi gobierno de Luis Abinader no son los generales, son los conscriptos y quizás los rasos», destacó.

Es decir, que los que le dieron esencia tanto a la candidatura de Luis como del fortalecimiento del PRM, «no están dentro».

Nelson Fulcar aprovechó la entrevista realizada por Jarlen Espinosa y Jacinto Pérez en Los JJ RD, para hacer un llamado al presidente Luis Abinader, para que le dé «una miradita» a esos compañeros de partido que están preparados y poseen intenciones de aportar.

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