- Publicidad -
BeísbolDeportes

Navarro y Cordero lideran sólido grupo de nuevas integraciones

PRIMICIAS DIGITAL29 de septiembre de 2025
2 1 minuto de lectura

BOCA CHICA.- Los Leones del Escogido incorporaron este lunes a 15 jugadores en su preparación de pretemporada en la academia de los Yankees de Nueva York, entre ellos Yamaico Navarro y Jimmy Cordero, figuras claves del campeonato 2024-25 de la LIDOM y de la Serie del Caribe 2025.

Junto con el inicialista Navarro y el relevista Cordero, los campeones nacionales y del Caribe también contaron con la integración del patrullero Zoilo Almonte, del receptor Freuddy Batista y del infielder prospecto John Gil. Los dos últimos vienen de un verano destacado en las Ligas Menores de los Estados Unidos.

El jugador del cuadro Jonathan Guzmán, el lanzador adquirido en la agencia libre Luis Santos y el relevista Robinson Martínez también se dieron cita en la convocatoria escarlata.

Los jugadores de posición Abiatal Avelino, Darlin Moquete y D’Angelo Ortiz, además de los pitchers Cesilio Pimentel, Keury Mella, Gabriel Ynoa y Edison Suriel (invitado) completan el grupo.

Los Leones entran en su segunda semana de preparación con miras a la temporada 2025-26 dedicada a Don Juan Marichal, que iniciará el próximo miércoles 15 de octubre.

Desde la semana pasada, el equipo de la capital tiene en su campamento a los jardineros Sócrates Brito, Franchy Cordero y Junior Lake, así como también al catcher Pedro Severino y a los lanzadores Johnny Cueto, Diógenes Almengó, entre otros.

Primer juego de preparación este martes

Los melenudos disputarán su primer partido de pretemporada este martes a las 11:00 de la mañana, contra los Toros del Este en la academia de los Yankees.

- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL29 de septiembre de 2025
2 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Tatis elogia condiciones físicas de Sanó en entrenamientos

29 de septiembre de 2025

Toros tendrán ocho partidos de pretemporada

29 de septiembre de 2025

Núñez, De León y Medina lideran integraciones del Licey

29 de septiembre de 2025

Ryan Watson reforzará relevo del Licey

29 de septiembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!