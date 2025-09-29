Navarro y Cordero lideran sólido grupo de nuevas integraciones

BOCA CHICA.- Los Leones del Escogido incorporaron este lunes a 15 jugadores en su preparación de pretemporada en la academia de los Yankees de Nueva York, entre ellos Yamaico Navarro y Jimmy Cordero, figuras claves del campeonato 2024-25 de la LIDOM y de la Serie del Caribe 2025.

Junto con el inicialista Navarro y el relevista Cordero, los campeones nacionales y del Caribe también contaron con la integración del patrullero Zoilo Almonte, del receptor Freuddy Batista y del infielder prospecto John Gil. Los dos últimos vienen de un verano destacado en las Ligas Menores de los Estados Unidos.

El jugador del cuadro Jonathan Guzmán, el lanzador adquirido en la agencia libre Luis Santos y el relevista Robinson Martínez también se dieron cita en la convocatoria escarlata.

Los jugadores de posición Abiatal Avelino, Darlin Moquete y D’Angelo Ortiz, además de los pitchers Cesilio Pimentel, Keury Mella, Gabriel Ynoa y Edison Suriel (invitado) completan el grupo.

Los Leones entran en su segunda semana de preparación con miras a la temporada 2025-26 dedicada a Don Juan Marichal, que iniciará el próximo miércoles 15 de octubre.

Desde la semana pasada, el equipo de la capital tiene en su campamento a los jardineros Sócrates Brito, Franchy Cordero y Junior Lake, así como también al catcher Pedro Severino y a los lanzadores Johnny Cueto, Diógenes Almengó, entre otros.

Primer juego de preparación este martes

Los melenudos disputarán su primer partido de pretemporada este martes a las 11:00 de la mañana, contra los Toros del Este en la academia de los Yankees.