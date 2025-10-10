Nace Blanco y Negro News, donde se mezcla la cultura, el debate y las buenas ideas

Santo Domingo Este, 9 de octubre de 2025. – Una nueva propuesta radial llega a las pantallas dominicanas con el lanzamiento del programa “Blanco y Negro News”, un espacio que promete ofrecer información variada, de calidad y «sin matices», tal como lo indica su nombre.

El evento, realizado en la sede de la emisora Buena Radio, en Santo Domingo Este, plataforma por donde se transmitirá cada domingo en horario de 8:00 a 9.00 de la noche.

El evento, conducido por Katherine Rossis, reunió a destacadas figuras del ámbito político, social y empresarial, quienes compartieron la llegada de un espacio que garantiza diversificación de contenido, tecnología y calidad, bajo la responsabilidad de rostros jóvenes que llenarán el espacio de frescura y profesionalismo como el analista político Francisco Gutiérrez y el experto en salud mental Pedro Jarvis.

Ambos liderarán un panel de expertos que garantiza una visión integral de los principales temas que protagonizan el debate nacional, lo que convierte a “Blanco & Negro News”, más que en un podcast, en una revista digital adaptada a las necesidades de una audiencia cada vez más habida de contenido de calidad.

Expertos completan el equipo

Gutiérrez y Jarvis compartirán panel, además, con Amín Sánchez, conocido como el «Maestro de la Sabiología», quien protagonizará interesantes debates y comentarios profundos, la ingeniera Wanda López, analista y experta en regulaciones sobre el marco normativo de construcción, así como temas de tránsito, ofreciendo un panorama técnico-legal diferente sobre este interesante tema.

También formará parte del equipo la joven Ivett Custodio, experta en bienestar e imagen corporativa, quien estará a cargo de promover el bienestar integral de la audiencia.

Al acto de lanzamiento asistió El cantautor, político y exalcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, quien además de anfitrión tuvo bajo su responsabilidad las palabras de bienvenidas, el comunicador y cantante cristiano Johan Paulino, el presidente de la Fundación Cruz Jiminián, el Dr. Luís Cruz, el diputado por la circunscripción 3 de Santo Domingo Este, Yancarlos Simanca.

Asistieron, además, el secretario de organización y candidato presidencial del PRM en Santo Domingo Este, José Sánchez, el aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este, Carlos de Jesús, la regidora de Santo Domingo Este, por la Circ.3 Jehimy Núñez, el señor Ludwing Álvarez, presidente de la fundación que lleva su nombre, y el dirigente político Melvin Pilarte.