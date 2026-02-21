MPD ratifica su compromiso con las luchas del pueblo dominicano en 70, denuncia RD es cuna de corrupción

Santo Domingo, República Dominicana. Al cumplir el pasado viernes 20 de febrero de 2026, el 70 aniversario de su fundación en La Habana, Cuba, el Movimiento Popular Dominicano (MPD) ratificó su decisión de seguir luchando contra el sistema capitalista dominante en el país, encabezado por el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que calificó como la organización alegadamente más corrupta al mando del poder.

En un manifiesto público firmado por su Comisión Política, la organización de izquierda más antigua del país, dijo que, en la actualidad, esta línea política está guiada por la Táctica Política Brígido Peguero (BP), aprobada en su más reciente congreso partidario.

“Su famosa política de supuesto cambio, ha sido una farsa insostenible, porque sus discursos retóricos y demagógicos no convencen a nadie, en particular, esto lo ha confirmado el discurso de Luis Abinader pronunciado en Santiago, el pasado domingo 15 de febrero”, subraya el MPD.

Además, considera que el ficticio progreso de la economía dominicana durante el gobierno perremeísta, se manifiesta en una deuda externa de 76,248,6 millones de dólares, “lo que significa que un país que debe tanto no puede decirse que ha habido progreso. Por el contrario, es deficiencia para el país y crecimiento solo para los grandes empresarios y financistas dominicanos”.

En ese mismo orden -agrega el MPD- el financiero, sector remesas, sigue salvando al gobierno en cierta medida, porque el envío de dólares y euros por los dominicanos desde el exterior, en el pasado 2025, alcanzó los 11,866 millones de dólares y en lo que va de año 2026, ha sido de 982,8 millones de dólares, lo que ha significado un paliativo.

“Sin embargo, en contraste con esto, la canasta familiar dominicana está por los 48,541.84 pesos, según las estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Todos estos datos provienen del propio gobierno dominicano. Mostrando con eso el desequilibrio en el poder adquisitivo del pueblo dominicano”, resalta el MPD en su manifiesto.

Una nueva burla

El Movimiento Popular Dominicano califica como otra burla para el pueblo dominicano, la increíble propuesta de República Dominicana para vender energía a Puerto Rico, a través de un cable submarino autorizado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

“Este es el cinismo político y económico cristalizado. Mientras el sector eléctrico privado no ha sido capaz de abastecer el mercado nacional, se lanza a Puerto Rico; claro es negocio para el neoliberalismo empresarial del sector eléctrico”, precisa.

Destaca el MPD, que en los cinco años que lleva el PRM y Abinader en la conducción del gobierno, los escándalos de corrupción cada día se incrementan.

“En el Movimiento Popular Dominicano (MPD) somos de la firme convicción de que el PRM y su principal exponente Luis Abinader se esfuerza en vano cuando habla de condena, de anticaudillismo y contra la oposición, la cual es tan responsable como su gobierno, del desastre económico, político y moral que se manifiesta exorbitantemente en el país”, refiere.

RD cuna de corrupción

El MPD es de opinión que, República Dominicana es una cuna de corrupción tanto económica, como política, ni decir de la moral que arrastra sus pies en su caída ascendente, lo que se refleja en el caso SENASA y todos los procesos de corrupción de este gobierno y el anterior del peledeísmo danilista.

“Para empeorar aún más la imagen del país, se descubre el caso del supervisor de la (DEA) Melitón Cordero. Supuestamente, la embajada estadounidense niega que esto tenga que ver con República Dominicana, sino es así, fue entonces, en la luna donde se cometió el hecho en investigación”, proclama la organización de izquierda.

Confiscar lo robado

Los empedeístas plantean que, según la historia reciente, el Gobierno y el falso Ministerio Público independiente, juegan supuestamente al tecnicismo jurídico, con los corruptos, al olvido y al cansancio, a la cooperación de imputados para que estos denuncien a los demás implicados. En conclusión, tejen un sistema de telaraña para que la misma se desgaste con el tiempo.

“Creemos que ya es hora, de que el Estado y su aparato jurídico termine de una vez por toda con este espectáculo, encarcele a los corruptos y confisque todo lo robado”.

En cuanto a seguridad ciudadana, en el MPD siempre hemos observado, que las autoridades policiales siguen en lo mismo, la reforma ha sido una quimera. Maltratan a la ciudadanía sin contemplación. Las calles de las ciudades y pueblos están cubiertas de mantos de terror y crímenes, y eso debe acabarse,

Al contrario de esto, reprimen todo intento de organización y protestas de los trabajadores y chiriperos de campos y ciudades.

Unidad para cambiar esta realidad

Ante el tétrico panorama nacional, el MPD exhorta a todas las organizaciones de las izquierdas revolucionarias y progresistas a afianzar sin descanso la unidad en todos los niveles para enfrentar la dura realidad económica, política y social que viven las masas populares; esa realidad nos indica, que, no podemos recular, y de hacerlo sería para impulsarnos en los objetivos de luchas, por lo que debemos estar firmes y sin vacilación.

Solidaridad con Cuba y Venezuela

Como organización revolucionaria, el MPD nunca se ha desentendido de su responsabilidad en la solidaridad con los pueblos del mundo.

Queremos dejar asentado nuestro apoyo resuelto a la asediada revolución cubana, a la revolución bolivariana de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro, secuestrado junto a compañera Cilia Flores durante la agresión llevada a cabo el pasado 03 de enero por el presidente norteamericano Donald Trump y su equipo ominoso, compuesto por la caballería guerrerista de Pete Hegseth, Stephen Miller, J.D. Vance, Marco Rubio, entre otros.

Finalmente, condenamos y rechazamos enérgicamente esa carrera agresiva contra los pueblos, como el iraní, el palestino y otros del Medio Oriente.

Fundación del MPD

El MPD fue fundado en La Habana, Cuba, el 20 de febrero de 1956, bajo la dirección de Pablo Antonio Martínez, Máximo López Molina (estos dos primeros venían del Partido Socialista Popular (PSP); además de Andrés Ramos Peguero, Ramón Emilio Pichirilo Mejía, Esperanza Font de Alfau, Julio César Martínez, entre otros.

El objetivo táctico trazado por el MPD fue “Lucha interna o Trujillo siempre”, cuya aplicación comenzó a realizarse el 04 de junio de 1960, cuando llegaron Máximo López Molina y Andrés Ramos Peguero a establecerse en el país.

La historia de nuestro partido ha estado ligada desde sus inicios a la defensa de los intereses de los trabajadores, campesinos y los sectores populares en diferentes etapas de la historia dominicana, incluyendo la presente de 2026.

Fernando Hernández,vocero nacional del MPD

