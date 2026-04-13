MPD considera el proyecto de explotación minera Romero es otro crimen contra el pueblo de San Juan

Santo Domingo. El Movimiento Popular Dominicano (MPD) responsabiliza al Gobierno del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de todo lo negativo que suceda y los daños ecológicos, como consecuencia del proyecto minero Romero en la provincia de San Juan.

La organización revolucionaria entiende, además, que la misma responsabilidad recae sobre el ingeniero Luis Santana Pereyra, ejecutivo principal de Gold Quest Mining Corporation en el país; y que el proyecto minero Romero en nada beneficia a la rica comunidad agrícola sanjuanera, por el contrario, los resultados de explotación en dicha área serán peores que los producidos en Cotuí.

Afirma que este monopolio tiene como línea estratégica apoderarse de todos los recursos mineros de nuestro país, sin importarle el desastre natural ecológico y humano que va a provocar como ha ocurrido en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

“El sistema corporativo minero, solo quiere explotar esos recursos para extraer oro, en perjuicio de nuestras aguas y agricultura”, indica.

Para el MPD, de permitirse el proyecto Romero, San Juan de la Maguana como granero del sur colapsará.

“La protesta llevada a cabo por los comunitarios de San Juan fue de rechazo total a los ejecutivos de la minera y a todos sus componentes. Los comunitarios les hicieron huir tanto a ejecutivos, como a los divisionistas”, resaltó la organización marxista-leninista, al tiempo de califica la acción de masas como justa y correcta de parte de los comunitarios.

“Nosotros, como organización revolucionaria, saludamos y apoyamos la bravura de los comunitarios sanjuaneros; a la vez nos unimos a las voces y acciones de todas las organizaciones populares y de masas que han elevado sus protestas de repudios” subrayó el MPD.

En una declaración de prensa, la Comisión Política del Comité Central exhortó a todos los emepedeístas a unirse a las masas sanjuaneras en sus actividades de rechazo al proyecto Romero, al gobierno de Luis Abinader-PRM y al principal ejecutivo de la referida odiosa minera, Luis Santana Pereyra.

¡El agua es un tesoro, que vale más que el oro!

¡Firme en la defensa de nuestro granero del Sur!

¡El Partido de Pablo Martínez, El Moreno, El Men y Alfredo, Presente!

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