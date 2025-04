MOVIMIENTO ELECTORAL PEÑAGOMISTA LLAMA A RESPALDAR PROPUESTA DEL PRESIDENTE LUIS ABINADER

Como una propuesta responsable, Patriótica y Nacionalista consideró Rafael Fiquito

Vásquez la alocución dirigida al país por el presidente Luis Abinader, en donde expuso

una propuesta de 15 puntos para enfrentar de manera firme y decidida la migración

ilegal hacia nuestro país.

Fiquito Vásquez dijo, que es hora de que sectores partidarios dejen de jugar al

descrédito del país buscando pescar en mar revuelto en una campaña electoral a

destiempo y usando el tema haitiano como recurso y en su lugar poner los Intereses del

país en primer plano, porque el pueblo sabio está viendo quienes agitan a promover

una migración del vecino pueblo Haitiano y que siendo gobierno nunca actuaron con

responsabilidad para frenar la misma.

El presidente Abinader planteó al país y las fuerzas vivas, una propuesta inteligente que

desde el Movimiento Electoral Peñagomista (MEP), asumimos en su totalidad.

Comprometido con la Constitución Dominicana y nuestras leyes de migración, el

presidente Abinader planteó de manera clara aplicar más controles fronterizos, mayor

peso de castigo a quienes se presten al tráfico de ilegales y quienes contraten manos

laborales de esos migrantes fuera de la Ley.

El presidente del Movimiento Electoral Peñagomista Fiquito Vásquez, pidió a todos los

sectores organizado del país a apoyar la propuesta de Abinader y reclamar a la

comunidad internacional a asumir su papel de solidaridad con Haití, el cual se bate entre

una gran anarquía e inseguridad, lo que obliga a los Dominicanos a reforzar nuestras

fronteras de más en más.

El presidente Abinader dijo que los derechos de los Dominicanos no serán

desplazados, nuestra identidad no será diluida, nuestra generosidad no será

aprovechada, aquí la solidaridad tiene límites, nuestra economía crece y es un ejemplo

para la región, pero el desarrallo de la nación no puede depender de la ilegalidad y la

falta de control, es momento de ordenar, ordenar, ordenar con determinación".

Fiquito Vásquez concluyó pidiendo el respaldo total a los 15 puntos propuestos por el

presidente Abinader y continuar el desarrollo económico, la estabilidad política y

democracia que vive República Dominicana, contrario a otros países del área y del

mundo que quisieran tener la paz y tranquilidad nuestra.