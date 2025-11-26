- Publicidad -
EconomiaEconómicas

Motor Crédito supera los RD$17 mil millones en activos al cierre de octubre de 2025

La entidad experimentó un crecimiento de 15.3 % en su cartera de crédito y un aumento de 19 % en depósitos, según informó durante un encuentro donde se presentaron las perspectivas económicas para 2026.

PRIMICIAS DIGITAL26 de noviembre de 2025
4 2 minutos de lectura

Santo Domingo, República Dominicana.– Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito especializado en financiamiento automotriz y soluciones de crédito para personas y empresas, reportó un desempeño financiero superior al promedio del sistema al cierre de octubre de 2025, alcanzando más de RD$17 mil millones en activos y registrando crecimientos de doble dígito en sus principales indicadores. Las cifras fueron presentadas durante su encuentro anual con dealers y concesionarios, en el que además se expusieron las perspectivas económicas locales e internacionales para 2026.

De acuerdo con los resultados presentados, los activos totales del banco alcanzaron RD$17,235 millones, equivalentes a un crecimiento interanual de 12 %. La cartera de crédito bruta se situó en RD$13,813 millones, para un incremento de 15.3 %, impulsado principalmente por el financiamiento de vehículos y productos especializados. En tanto, los depósitos totales ascendieron a RD$12,395 millones, reflejando una expansión de 19 %, atribuida al fortalecimiento de la confianza del público y al dinamismo de la captación.

En su intervención, Benahuare Pichardo, presidenta ejecutiva de Motor Crédito, destacó la solidez institucional y el significado estratégico de los resultados alcanzados.

“Para Motor Crédito, estos resultados confirman la solidez de nuestro modelo y la relevancia de seguir impulsando soluciones que acerquen la movilidad y el financiamiento a más dominicanos. Haber alcanzado este nivel de crecimiento en un entorno tan retador reafirma nuestra capacidad para responder con eficiencia, cercanía y visión estratégica.”

La entidad financiera señaló que estos resultados consolidan su fortaleza dentro del sistema financiero en un año marcado por presiones externas y moderación del crecimiento económico. Agregó además que, en los últimos cinco años, el banco ha financiado más de 40,000 vehículos, reflejando su contribución directa al acceso a la movilidad y al desarrollo comercial del país.

Durante el encuentro, el economista Raúl Hernández presentó un análisis de la coyuntura local e internacional, abordando el desempeño de la economía dominicana, el comportamiento de las reservas internacionales y los factores externos que influyen en el entorno financiero. Además, destacó la gradual normalización de la inflación en Estados Unidos, el impacto de las tensiones geopolíticas en los mercados globales y los cambios estructurales que experimenta la industria automotriz a nivel internacional.

Hernández señaló que el sector automotriz dominicano enfrentará un escenario mixto en 2026, con oportunidades asociadas a la mayor disponibilidad de vehículos híbridos y eléctricos, pero también con desafíos derivados del comportamiento de las tasas de interés, la reconfiguración de las cadenas de suministro y la desaceleración de algunos sectores productivos.

Motor Crédito destacó que continuará fortaleciendo su portafolio de productos, avanzando en su proceso de digitalización y manteniendo un trabajo cercano con los dealers en todo el país, en un contexto que demandará ajustes oportunos y decisiones bien fundamentadas.

Visited 7 times, 7 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL26 de noviembre de 2025
4 2 minutos de lectura

Publicaciones relacionadas

Aduanas interviene dos tiendas del sector asiático en Azúa

26 de noviembre de 2025

MAPFRE presenta informe sobre mercado asegurador latinoamericano en la celebración de su 20 aniversario en el país

25 de noviembre de 2025

DGA marca récord histórico con 700 empresas en el programa OEA

25 de noviembre de 2025

AIRD pide continuar el diálogo técnico sobre cumplimiento etiquetado

25 de noviembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!