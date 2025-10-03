Motor Crédito impulsa reforestación en Los Humedales del Ozama con 500 plantas nativas

Santo Domingo – Motor Crédito, Banco de Ahorro y Crédito, reafirmó su compromiso con la sostenibilidad al participar en una jornada de reforestación en el Parque Nacional Los Humedales del Ozama, una de las áreas protegidas más relevantes del Gran Santo Domingo, como parte del programa Misión Rescate Lista Rosa 2025 de ECORED.

La iniciativa tuvo como propósito restaurar y conservar este valioso ecosistema mediante la siembra de más de 500 plantas nativas, incluyendo especies como cola, cacheo, candongo, cotoperí, higüerillo, algarrobillo, ozúa y olivo, todas seleccionadas por su impacto positivo en la regeneración ecológica de la zona.

Más de 50 colaboradores de Motor Crédito participaron activamente en la jornada, contribuyendo directamente a los esfuerzos de restauración ambiental. “El compromiso con el medioambiente debe ir más allá de las palabras. Con esta jornada, contribuimos a la recuperación de un espacio vital para la biodiversidad y sensibilizamos a nuestro equipo sobre la importancia de cuidar nuestros recursos naturales”, destacó Rosalía Rodríguez, vicepresidenta de Finanzas y Tesorería de Motor Crédito.

La actividad contó con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Jardín Botánico Nacional, aliados clave en esta acción conjunta con ECORED para fomentar el uso de especies nativas y fortalecer la sostenibilidad ecológica local. “Los Humedales del Ozama representan un pulmón natural de Santo Domingo. La siembra de estas plantas nativas asegura la regeneración de la cobertura vegetal y aporta a la mitigación de los efectos del cambio climático”, agregó la Sra. Rodríguez.

Esta jornada forma parte de una estrategia ambiental integral que Motor Crédito impulsa como parte de su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo responsable. La entidad desarrolla acciones concretas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), particularmente el ODS 13: Acción por el Clima y el ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres. A través de esta, Motor Crédito promueve la conservación de la biodiversidad, fomenta la educación ambiental y fortalece alianzas con instituciones comprometidas con un futuro más sostenible.

