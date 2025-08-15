Motor Crédito firma acuerdo con ECORED

En el marco de esta iniciativa, Motor Crédito ha apadrinado la especie Pseudophoenix vinífera, una palma endémica dominicana que se encuentra en estado crítico de amenaza.

Motor Crédito, S.A., Banco de Ahorro y Crédito, reafirma su compromiso con la conservación ambiental al unirse al programa Misión Rescate Lista Roja 2025, una iniciativa coordinada por la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED) orientada a la flora endémica del país.

Durante el acto de firma, Rosalía Rodríguez, vicepresidenta de Finanzas y Tesorería de Motor Crédito, expresó: “Nos sentimos profundamente comprometidos con la preservación de nuestro patrimonio natural. A través de esta iniciativa, reafirmamos nuestro rol activo en la protección del medio ambiente y en la promoción de una cultura de sostenibilidad en el país”.

En el marco de esta iniciativa, Motor Crédito apadrinó la especie Pseudophoenix vinífera, una palma endémica dominicana en estado crítico de amenaza. El acuerdo establece la ejecución de jornadas de siembra, acciones educativas y actividades de sensibilización ambiental con la participación de colaboradores y aliados institucionales.

Por su parte, Kathia Mejia, directora ECORED, destacó que: este tipo de compromisos fortalecen los esfuerzos nacionales para proteger especies endémicas y construir una cultura empresarial más consciente del valor del patrimonio natural y expresó que “Desde el gremio celebramos la incorporación de Motor Crédito a la Misión Rescate Lista Roja, una alianza que demuestra cómo el sector empresarial puede ser un actor clave en la conservación de nuestra biodiversidad”.

‘’El apadrinamiento de especies representa una acción concreta y urgente para evitar la desaparición de nuestras joyas botánicas. Contar con aliados que impulsen la restauración ecológica de ecosistemas valiosos y contribuyan directamente a preservar la identidad natural de la nación para futuras generaciones’’, destacó Pedro Suárez, director del Jardín Botánico.

Este programa que se desarrolla con el apoyo y colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), tiene como objetivo principal la conservación de especies de flora dominicana que se encuentran en peligro de extinción, mediante un esquema de apadrinamiento técnico complementado con actividades de sensibilización, educación y siembra, en alianza con empresas comprometidas con la sostenibilidad.

La firma del acuerdo tuvo lugar en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso, reafirmando el esfuerzo conjunto del sector público y privado, como parte del plan operativo del programa que se desarrolla desde el 1 de julio del presente año hasta junio del año próximo. ECORED, como única asociación empresarial dominicana enfocada en sostenibilidad, promueve desde hace más de una década iniciativas en los ejes de conservación ambiental, resiliencia, cambio climático y desarrollo sostenible. Su capacidad de articular alianzas público‑privadas ha sido clave para lograr impactos positivos en el entorno natural y social.

Con esta acción, Motor Crédito se suma a una red de empresas responsables que aportan activamente a la conservación de la biodiversidad dominicana, impulsando además los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13 (Acción por el clima), 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

