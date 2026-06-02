Modificación a Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos ayudará a prevenir infiltración de recursos ilícitos en la política

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó este martes en segunda lectura la modificación a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, a los fines de impulsar la integridad, el control del financiamiento y la prevención de la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en la política.

La pieza agrega un numeral al artículo 3 de la Ley 33-18 donde se define la debida diligencia como el conjunto de políticas, controles, procedimientos internos y acciones, tanto ordinarios como reforzados, que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos estarán obligados a implementar, mantener y documentar, para lograr un conocimiento adecuado, oportuno y veraz sobre el origen de los bienes y las actividades económicas de sus precandidatos, candidatos, autoridades partidarias, donantes y financistas, con el fin de prevenir, detectar y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con lo que se garantiza la integridad, transparencia y legalidad tanto de sus estructuras organizativas como de su financiamiento económico.

Con la iniciativa aprobada, las organizaciones políticas estarán obligadas a implementar y mantener programas de cumplimiento normativo orientados a la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en sus estructuras dirigenciales, procesos de selección de precandidaturas, candidaturas, autoridades partidarias y actividades de financiamiento, conforme a los estándares establecidos por la ley y los reglamentos de la Junta Central Electoral (JCE).

La iniciativa fue presentada por los senadores Moisés Ayala, Antonio Taveras, Aneudy Ortiz, Alexis Victoria, Guillermo Lama, Aracelis Villanueva, Bernardo Alemán, Carlos Gómez, Cristóbal Castillo, Ginnette Bournigal, Daniel Rivera, Dagoberto Rodríguez, Franklin Romero, Gustavo Lara, Julito Fulcar, Héctor Acosta, Jonhson Encarnación, Lía Díaz, Pedro Tineo, Rafael Barón Duluc, María Mercedes Ortiz, Odalis Rodríguez, Santiago José Zorrilla, Manuel María Rodríguez, Secundino Velázquez y Pedro Catrain.

Otras aprobaciones

Fue aprobada en primera discusión la Ley que designa con el nombre de Douglas Miguel Hasbún José el polideportivo techado, ubicado en la calle Pedro Renville, esquina calle Sánchez, sector Pueblo Nuevo, del municipio y provincia de San Cristóbal, iniciativa presentada por el senador Gustavo Lara.

Los senadores también aprobaron en primera discusión el Proyecto de Ley que declara el Carnaval de San Fernando, provincia de Montecristi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana, iniciativa presentada por el senador Bernardo Alemán.

En primera discusión también se aprobó la Ley que designa con el nombre de Boulevard Turístico Rafael de Jesús Perelló Abreu la circunvalación de Baní, provincia Peravia. El señor Perelló Abreu fue un empresario visionario, filántropo y promotor de la cultura, quien a través de su liderazgo en Industrias Banilejas (INDUBAN), reconocida por su marca “Café Santo Domingo”, contribuyó a la generación de empleos, al impulso de las oportunidades y aportes significativos del desarrollo económico y social de Baní y de toda la República Dominicana.

Los senadores aprobaron en única discusión la resolución que reconoce de manera póstuma a Antonio Méndez Méndez, por su ejemplar trayectoria de servicio social, educativo y cultural en beneficio de la provincia de Barahona y de la República Dominicana, pieza presentada por el senador Moisés Ayala.

Los senadores aprobaron los actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios, correspondiente al año 2023.

Ratificaciones diplomáticas

Durante la Sesión Ordinaria de este martes, los senadores aprobaron las ratificaciones de los nombramientos diplomáticos de Tony Raful Tejada, como embajador extraordinario y plenipotenciario, concurrente, en la República de Guinea Ecuatorial, con sede en el reino de España; de Rosa Margarita Hernández de Grullón, en la República de Islandia, con sede en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; y de Ysset Caridad Román Maldonado, en la República Federal de Nigeria, con sede en la República Árabe de Egipto.

De igual modo, ratificaron el nombramiento diplomático de Manuel Antonio Durán Pilarte, como embajador extraordinario y plenipotenciario, concurrente, ante la Mancomunidad de las Bahamas, con sede en Jamaica; y de José Julio Gómez Beato, en Malasia, con sede en la República Popular China.

Minuto de silencio

El pleno del Senado rindió un minuto de silencio en honor a la memoria de Noel Medina, exgobernador, exalcalde, y ex diputado de Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal; Dulce Alí Leonor, empresaria de San Francisco de Macoris; Dr. Bernardo Defilló, prestigioso médico dominicano; Ernesto Guerrero y Luis Miguel Medina, de San José de Ocoa; y German Joseph, pastor evangélico de Haina, provincia San Cristoba, fallecidos recientemente.

El pleno senatorial volverá a reunirse el próximo martes 9 de junio a las 2:00 p.m.

Visited 1 times, 1 visit(s) today