Modesto Reyes agradeció el respaldo recibido tras ser electo a la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo

PRIMICIAS DIGITAL15 de septiembre de 2025
Santo Domingo – El recién electo miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Modesto Reyes, expresó su profundo agradecimiento a la militancia y dirigencia de la organización por el respaldo recibido en el proceso de votación que lo llevó a ocupar un escaño en el más alto organismo de dirección partidaria.

Reyes destacó que este triunfo no es solo personal, sino un reconocimiento al trabajo colectivo, la dedicación y la confianza depositada por quienes creen en la transformación política y social del país a través de la Fuerza del Pueblo.

“Quiero agradecer a cada compañero y compañera que confió en nuestra propuesta. Este resultado es un compromiso para seguir trabajando por el fortalecimiento institucional de nuestro partido y por el bienestar del pueblo dominicano. La unidad y la participación son la clave de este momento histórico que vivimos”, manifestó.

Asimismo, reiteró su compromiso con los valores democráticos, la transparencia y la inclusión, asumiendo la elección como una responsabilidad de cara al futuro de la organización y del país.

Sobre Modesto Reyes
Modesto Reyes es un dirigente político con una amplia trayectoria, que ha ocupado diversos roles en la vida política y social. Ha sido reconocido por su vocación de servicio, liderazgo y aportes en el fortalecimiento de la democracia.

