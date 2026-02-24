Modernizar las aplicaciones en la nube para el sector salud es imprescindible para la continuidad del negocio

*Por Thiago Pontes, arquitecto de Soluciones en la Nube de Fortinet Brasil

La modernización de las aplicaciones en el sector salud no es solo una iniciativa tecnológica. Hoy en día, se trata de una decisión estratégica que influye directamente en la continuidad de la atención, la protección de los datos de los pacientes y el cumplimiento jbde las normativas del sector, cada vez más estrictas.

Los hospitales, clínicas y laboratorios están avanzando rápidamente en la adopción de la nube para sustentar la telemedicina, los historiales médicos electrónicos, los dispositivos médicos conectados y las iniciativas de análisis. Ante este escenario, el reto para los líderes tecnológicos y empresariales es claro: ¿cómo acelerar esta modernización manteniendo el control, la previsibilidad y la confianza? Dado que este movimiento es necesario y no tiene vuelta atrás.

La nube ofrece escala, agilidad y elasticidad, pero en el sector sanitario también aumenta la complejidad operativa. Los entornos híbridos y multicloud coexisten ahora con sistemas heredados, aplicaciones críticas y dispositivos médicos conectados, todos ellos manejando datos altamente sensibles.

Para los responsables de la toma de decisiones, los principales retos son:

Proteger los datos sensibles, la información clínica y los datos personales de los pacientes, garantizando la integridad de los historiales médicos en múltiples entornos

Asegurar el cumplimiento normativo global para satisfacer requisitos estrictos como la LGPD, la HIPAA y el RGPD, mitigando los riesgos legales, especialmente en escenarios de datos transfronterizos

Lograr la disponibilidad continua para garantizar la resiliencia de los sistemas críticos, donde la latencia o la inactividad afectan directamente a la prestación de asistencia

Contar con gobernanza unificada, manteniendo una visibilidad total en entornos distribuidos para evitar puntos ciegos en la gestión

Evitar decisiones puntuales, como la adopción de soluciones departamentales sin integración (Shadow IT) o migraciones aceleradas sin refactorización, que generan silos de información, costes operativos impredecibles y fallos de seguridad a largo plazo

Al analizar estos retos, queda claro que, sin un enfoque estructurado, la modernización puede generar fragmentación, trabajo adicional y exposición a riesgos cibernéticos. Es decir, para los líderes del sector sanitario, la definición de una arquitectura sólida va mucho más allá de una cuestión técnica. Funciona como una herramienta de gobernanza y toma de decisiones, permitiendo alinear la modernización, la seguridad y el cumplimiento desde el principio.

Una arquitectura bien definida permite:

• Estandarizar los controles de seguridad entre el centro de datos y la nube

• Reducir las incertidumbres durante las migraciones y modernizaciones

• Facilitar las auditorías y los procesos normativos

• Crear una base segura para una futura expansión

Este enfoque permite que la modernización deje de ser reactiva y pase a seguir un modelo predecible y sostenible. La arquitectura de la nube orientada al sector sanitario da prioridad a la protección de las aplicaciones, los datos y la conectividad de forma integrada, desde el borde hasta la nube.

En este sentido, es necesario buscar un modelo que tenga en cuenta:

un firewall virtual de última generación en los principales proveedores de nube, lo que garantiza una conectividad segura con cifrado de datos en tránsito (VPN), segmentación de redes y protección avanzada del tráfico entre entornos locales, híbridos y multicloud una plataforma de protección de API y aplicaciones web en la nube que proteja las aplicaciones clínicas, los portales de telemedicina y las API contra amenazas, vulnerabilidades y ataques dirigidos una solución CNAPP para ofrecer visibilidad continua de la postura de seguridad en la nube, cubriendo cargas de trabajo, identidades, configuraciones y pipelines a lo largo de todo el ciclo de vida de las aplicaciones un servicio de consultoría en la nube, que garantiza la adopción de la nube siguiendo las mejores prácticas de seguridad de acuerdo con los servicios utilizados y la estructura elegida

Es con esta combinación que una estructura de TI orientada a la salud puede avanzar en la modernización manteniendo la coherencia en materia de seguridad, visibilidad y control, independientemente del proveedor de nube elegido. El enfoque debe centrarse en reducir los riesgos, acelerar las decisiones y garantizar que la modernización se lleve a cabo de forma estructurada y segura.

Al modernizar las aplicaciones en la nube con un enfoque estructurado y un soporte especializado, las organizaciones del sector salud obtienen una mayor previsibilidad en las iniciativas de modernización, reducen los riesgos operativos y cibernéticos, logran el cumplimiento normativo incorporado desde el principio, consiguen una base segura para expandir la telemedicina, el IoMT y la analítica, además, por supuesto, de la confianza necesaria para escalar entornos híbridos y multicloud.

Estos son beneficios que permiten a los líderes centrarse en lo más importante: la innovación, la eficiencia operativa y la calidad en la atención al paciente.

