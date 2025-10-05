Moca FC rescata empate 2-2 ante la OYM en San Cristóbal
San Cristóbal. – El Moca FC sumó un valioso punto en la novena jornada de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), tras empatar 2-2 frente a la Universidad OYM en el Estadio Panamericano.
Los locales se adelantaron al minuto 22 con un tanto de Herard Frantzety, pero antes de concluir la primera mitad apareció Gustavo Ascona (45+2) para igualar las acciones 1-1, tras una gran asistencia de Yohan Parra.
En la segunda parte, Junior Francisco aprovechó varios rebotes dentro del área y puso en ventaja al conjunto aurinegro (1-2) al minuto 70, desatando la alegría de los fanáticos mocanos presentes en San Cristóbal.
Sin embargo, la OYM reaccionó rápidamente y Francisco Ortega empató de cabeza al minuto 75, sellando el 2-2 definitivo y repartiendo puntos en la tabla de posiciones.
Con este resultado, el Moca FC sigue sumando en la LDF 2025, manteniéndose en la lucha dentro del campeonato ahora con 12 puntos.