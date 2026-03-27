Ministro MICM impulsa formalización en la mesa de ilícitos

SANTO DOMINGO. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón,

anunció una evolución crítica en la lucha contra la ilegalidad en el país. Tras encabezar

una reunión de seguimiento de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito y

Competencia Desleal el pasado jueves 26 de marzo, destacó que el combate a este

flagelo se ha consolidado como una causa nacional que exige una ofensiva frontal,

firme y sostenida.

“En coordinación directa con el presidente Luis Abinader, hemos diseñado una

estrategia de articulación interinstitucional para maximizar la capacidad operativa del

Estado. A partir de hoy, las intervenciones de control, como el decomiso de ilícitos,

contarán con la presencia simultánea de inspectores de la DGII y personal de Aduanas.

El objetivo es que la persecución del fraude no sea solo física, sino fiscal. Al unificar la

fuerza logística del CECCOM con la autoridad tributaria de la DGII, garantizamos

sanciones ejemplares y un efecto disuasorio contundente”, afirmó el ministro.

Sanz Lovatón explicó que este esfuerzo conjunto busca que el Estado actúe como un

solo bloque.

“Con la ayuda del sector privado, a través de su influencia e información,

buscamos fortalecer nuestro impacto. El propósito es impulsar la economía dominicana

hacia la formalidad; en la medida en que se reduzcan los espacios para la informalidad,

más actores se verán incentivados a formalizarse”, indicó.

Asimismo, el titular del MICM destacó los avances alcanzados y agradeció a las

instituciones del sector público y privado por su participación sustanciosa. Señaló que el

objetivo de estas iniciativas es lograr una respuesta más coordinada, efectiva e integral

frente al comercio ilícito y sus impactos en el mercado, garantizando que todos los

actores puedan competir en igualdad de condiciones.

Avances y resultados

Durante el encuentro, el viceministro de Comercio Interno, Martín Olivo, destacó los

resultados obtenidos por esta mesa ilícitos a través del del Cuerpo Especializado de

Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), la cual incautó e

incineró 375, 231 productos ilícitos durante el año 2025.

En el periodo enero – marzo de 2026, el Ceccom incautó un total de 8,237,178 unidades

de cigarrillos; 39, 089 unidades de medicamentos; 29,488 unidades de estimulantes

sexuales; 43,56 botellas de alcohol y 8, 503 litros de clerén adulterado.

Otro de los logros que resaltó el viceministro es la reducción a cero de las muertes por

consumo de alcohol adulterado en los últimos cinco años, luego de una crisis que cobró

más de 330 vidas en el país.

Acciones en curso

Para reforzar la lucha contra el comercio ilícito, el MICM a través del CECCOM elaboran

un instrumento orientado a fortalecer su capacidad operativa. Este proceso no implica

la creación de nuevas sanciones ni la modificación del marco legal vigente, sino, que

busca una mejor organización y articulación de las capacidades ya existentes,

optimizando la respuesta institucional frente a estas problemáticas.

Actualmente, se están desarrollando acciones como la finalización de la propuesta de

decreto, la recepción de aportes por parte de las distintas instituciones involucradas, así

como los avances hacia la formalización del instrumento.

Además, se están ejecutando acciones concretas como: las investigaciones en curso

entre CECCOM, Aduanas y ProCompetencia sobre denuncias vinculadas a prácticas

comerciales. También, la coordinación con ONAPI y la Comisión Nacional de Propiedad

Intelectual para enfrentar comercio ilícito, falsificaciones y otras prácticas irregulares.

Finalmente, se resalta la importancia de continuar fortaleciendo las alianzas

estratégicas, tanto a nivel interinstitucional como con el sector privado, como elemento

clave para combatir eficazmente el comercio ilícito y promover un entorno de mercado

más justo y transparente.

Participantes en la reunión

Durante el encuentro participaron por la Procuraduría General de la República (PGR),

magistrada Isis de la Cruz; Dirección General de Aduanas (DGA), Eduardo Rodríguez;

del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías

(Ceccom), el general Orlando Jerez; del Instituto Nacional de Protección de los

Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), Eddy Alcántara; de la Dirección General de

Migración (DGM), vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; María Elena Vázquez, de la

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia)

También, participaron de la Asociación de Industrias de la República Dominicana

(AIRD), Mario Pujols y Juan Josè Attias; Organización Nacional de Empresas

Comerciales (ONEC), Lya Mata y Jenifer Troncoso; Consejo Nacional de Promoción y

Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), Isabel Puig Comisión

Nacional de Defensa de la Competencia PROCOMPETENCIA, entre otras autoridades.

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