Ministro Ito Bisonó supervisa construcción Ciudad Judicial de SDO; asegura marcará un antes y un después en el sistema de justicia

Santo Domingo Oeste. – El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor -Ito- Bisonó, realizó un recorrido de supervisión por la construcción de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Oeste, una obra que modernizará el servicio judicial en ese importante municipio y zonas aledañas como Pedro Brand y Los Alcarrizos.

Esta obra, que conlleva una inversión de RD$1,852 millones, concentrará en una misma edificación al Poder Judicial, al Ministerio Público y la Defensa Pública en un edificio para cada rama.

Durante el recorrido de supervisión, el ministro Ito Bisonó afirmó que esta construcción marcará un antes y un después en el sistema judicial dominicano, especialmente en el municipio de Santo Domingo Oeste, al fortalecer la infraestructura y optimizar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía.

Asimismo, destacó que la obra avanza a buen ritmo y conforme al cronograma establecido, con la proyección de que las instalaciones estén concluidas a finales de este año.

La Ciudad Judicial abarcará 25,195 metros cuadrados de construcción distribuidos en tres edificios principales, además de áreas de servicios generales, plaza, áreas verdes, circulación y estacionamientos.

La edificación contará con 11 salas de audiencia, salas de audiencia virtual, oficinas para jueces y tribunales, centro de servicios secretariales, áreas de entrevistas forenses, lobby digital, espacios administrativos y funcionales.

La construcción de esta Ciudad Judicial representa un avance clave en el proceso de modernización del sistema de justicia dominicano, al tiempo que reafirma el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento institucional, la eficiencia en los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía.

Acompañaron al ministro Bisonó el viceministro de Construcción Claudio Espinal junto a equipo técnico, contratistas de la obra, así como representantes del Poder Judicial como el director general de Administración y Carrera, Jhonattan Toribio F; el director de Infraestructura, Carlos V. Minyety Sanchez; la directora Administrativa y gobernadora de la Ciudad Judicial Santo Domingo Este; y el coordinador general de Comunicación, Javier Cabreja Polanco.

