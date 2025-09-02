Ministro Deportes RD destaca en NY cualidades humanas y deportivas de Roberto Rojas

NUEVA YORK.- El ministro de Deportes de la RD, Kelvin Cruz, destacó las cualidades humanas y deportivas de Roberto Rojas, director general de los recién celebrados Juegos Juan Pablo Duarte 2025, por llevar la unidad, orden, institucionalidad y respeto durante el evento que reunió a más de 2,300 atletas en 21 disciplinas.

Es la primera vez en 40 años que estos Juegos, anteriormente llamados «Patrios», se celebran con unidad y orden, debido a la conexión que Rojas tiene con los dirigentes de la diáspora, coincidieron en manifestar varios deportistas.

El ministro declaró que desde que llegó a NY vio que los deportistas estaban dispersos en pensamientos, decisiones y se propuso organizar un comité. «Cuando consulté, me dijeron que Roberto Rojas es una gran figura de respeto, honestidad y transparencia. Él te puede ayudar bastante».

«También valoró a Pedro Pablo y a Evaristo Madrigal, a todo el liderazgo, pero siempre debe haber un líder que lleve por buen puerto a todas sus ovejas», sentenció.

«Tomamos la decisión de designar a Rojas como director general y de verdad que fue Dios que me lo puso en el camino», precisó Cruz.

«Lo que se ha vivido en estos 15 días de deporte en NYC es sencillamente un ejemplo y una motivación para todo el mundo, que donde quiera que haya un dominicano en el exterior vea este gran ejemplo de unidad, integración y sobre todo de respeto a nuestra bandera tricolor».

«Nuestro padre de la patria debe sentirse feliz porque hemos rescatado los juegos, lo hemos puesto en grande, en alto y sobre todo lleno de éxitos».

«Todo el liderazgo deportivo radicado aquí ha demostrado que querer es poder, que nosotros somos grandes cuando nos lo proponemos y que juntos podemos hacer grandes cosas».

«Gracias por lo que hacen por nosotros y el presidente Luis Abinader, quien quiso que yo viniera aquí personalmente para dar la gracia a nombre del gobierno dominicano», expresó Cruz.

Rojas, como director general de los Juegos, se encargó de preparar de manera transparente, con unidad y disciplina la celebración de dichos Juegos, tarea cumplida a cabalidad por el respeto que por más de 20 años le tienen los diferentes sectores, en NY.

El ícono del deportes y líder comunitario, tanto en NY como en RD, por su carisma, confianza y desarrollar excelente trato con los dirigentes de las diferentes disciplinas en el área triestatal, pudo lograr por primera vez en la historia de los juegos unificar los todos dirigentes.

El liderazgo de Rojas se basa en que siempre apoya (años tras años) las ligas de béisbol: Darío de León, Juan Melo, Víctor Lebrón, Samuel-Inwood, Washington Heights Jaybie Sports, Gigante de Odanais, Paulino, entre otras.

De baloncesto: Washington Heights JB Sports, La Unión, Los Originales Sports NY, Deportiva Capotillo, Torneo Washington Heights Invitational, Torneo Deegan Park, Las Leyenda Del Baloncesto Dominicano, Quisqueyanos NY, International Asociación de Baloncesto Hispano, Complejo Deportivo Polanco Unión City y Liga Femenina de Baloncesto NY, entre otras.

