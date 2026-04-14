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Turismo

Ministro Collado recibe visita de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Campos.

Ambos pasaron balance a las históricas relaciones entre los Estados Unidos y sus vínculos en el sector turístico.

PRIMICIAS DIGITAL14 de abril de 2026
1 1 minuto de lectura
 Santo Domingo, República Dominicano. -El ministro de Turismo, David Collado, recibió la visita oficial de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Campos, con quien pasó balance a las fuertes e históricas relaciones entre ambas naciones, especialmente en el sector turístico.
El ministro Collado calificó de «extraordinariamente armoniosa» la reunión, que se llevó a cabo en su despacho, se reafirmaron los sólidos lazos de cooperación entre los Estados Unidos y República Dominicana.
A su llegada al Ministerio de Turismo, la embajadora Campos fue recibida por Collado con una muestra representativa de la riqueza cultural del país, que incluyó presentaciones de bailarines y músicos tradicionales dominicanos, así como una exposición de artesanías elaboradas por representantes de diversas regiones, destacando la diversidad cultural y el talento local.
Durante la reunión, las autoridades intercambiaron impresiones sobre el desempeño del sector turístico en República Dominicana, resaltando su crecimiento sostenido y la relevancia de los Estados Unidos como principal mercado emisor de turistas hacia el país.
La Embajadora estuvo acompañada por el cónsul general de los Estados Unidos, William Swaney, y el consejero Político y Económico, Ali Nadir.
Este encuentro reafirma el compromiso de ambas naciones de seguir impulsando iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo sostenible del turismo y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
El ministro Collado agradeció la visita de la embajadora Campos, quien a su vez destacó el liderazgo alcanzado por República Dominicana en el área turística.
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PRIMICIAS DIGITAL14 de abril de 2026
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