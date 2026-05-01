Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva contra hombre que se hizo pasar por abogado y fiscal para cometer estafa

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público, a través de la Dirección General de Persecución, sometió a la justicia y solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre que, haciéndose pasar por abogado y fiscal en ejercicio, estafó a varias personas.

El imputado Enercido Amaurys Heredia González, quien enfrenta cargos por estafa, usurpación de funciones y crímenes y delitos de alta tecnología, fue arrestado en flagrante delito dentro de las propias instalaciones del Ministerio Público, en plena ejecución del esquema fraudulento.

Durante las pesquisas han sido identificadas al menos cuatro víctimas directas, con perjuicio económico acreditado que ascienden a decenas de miles de pesos dominicanos, además de una extorsión tentada de RD$150 mil.

En la instancia depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público establece que inició una investigación contra el imputado Heredia González que determinó que, durante al menos los últimos dos años, de manera sistemática y deliberada, operó un esquema delictivo de suplantación de identidad, estafa, chantaje y extorsión.

Indica que para cometer el hecho delictivo se hacía pasar ante sus víctimas como abogado habilitado, condición que no posee, según certificación de la Secretaría General del Ministerio Público y verificación ante una universidad, y como fiscal en ejercicio del Ministerio Público.

Refiere que, valiéndose de un número de WhatsApp, configurado con el logo oficial del Ministerio Público, como foto de perfil, remitía citaciones falsas a sus víctimas involucrándolas en supuestos casos de homicidio, con el propósito de cobrarles honorarios anticipados por representación jurídica inexistente y, en los casos más graves, extorsionarlas bajo amenaza de arresto inminente.

En el proceso de investigación se ha establecido que Heredia González figura como estudiante activo de la carrera de Derecho en un centro universitario, sin título profesional. Durante un registro de persona le fue ocupado al imputado el carné de estudiante de la referida universidad.

A las víctimas, personas que conocía, le informaba que se había convertido en abogado, poniéndose a su disposición. Para cometer los hechos le hacía promesa de gestionarle asuntos jurídicos por cuales cobraba sumas en pesos y dólares. Algunas de las víctimas recibieron mensajes vía WhatsApp donde eran citadas por supuesta vinculación con hechos criminales.

El imputado también se ofreció como abogado defensor de una de las víctimas ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y negoció honorarios que redujo de RD$300,000.00 hasta RD$40,000.00, solicitando RD$10,000.00 de anticipo.

El pasado 29 de abril de 2026, a las 09:03 de la mañana, el imputado se presentó con la víctima al edificio de la sede central del Ministerio Público, insistiendo en cobrar el saldo restante y mencionando detalles personales del entorno familiar de la víctima como instrumento de presión.

Momentos después, al preguntar la víctima en la recepción por un supuesto fiscal, la secretaria confirmó que no existía. El procurador fiscal, Miguel J. Collado García, quien se encontraba en la oficina, al percatarse de que el imputado Heredia González se encontraba estafando y presionando a la víctima con una citación falsa a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procedió al arresto en flagrante al imputado en las citadas instalaciones del Ministerio Público.

La solicitud está sustentada con distintas pruebas documentales, materiales y procesales, incluyendo el carnet de estudiante de la carrera de Derecho.

El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a los artículos 405 y 258 del Código Penal Dominicano, que sancionan la estafa y la usurpación de funciones públicas, así como a los artículos 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

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