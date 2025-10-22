Ministerio de Trabajo anuncia posposición Jornada de empleo por paso de tormenta tropical

Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo anunció este martes el aplazamiento de la jornada “Tu empleo está aquí” programada para este miércoles 22, debido a las incidencias sobre el territorio nacional de la Tormenta Melissa.

La institución informará más adelante, por los canales correspondientes y sus redes sociales, la fecha en que se realizará la actividad en el Centro de Convenciones de UNICARIBE, en el Malecón de Santo Domingo.

En la Jornada de Empleo Nacional participarán 64 empresas de diversos sectores, tales como: hotelero, industrial y de servicio, que buscarán cubrir los puestos de 6,811 vacantes.

Eddy Olivares, ministro de Trabajo, agradeció de antemano la comprensión, apoyo y disposición constante de las empresas participantes, para fomentar oportunidades de empleo, a través de este espacio.

El Ministerio de Trabajo exhorta a mantenerse atentos a las indicaciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que mantiene en alerta roja el Gran Santo Domingo (incluyendo el Distrito Nacional), San Cristóbal, Peravia (Baní), Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa, y San Juan de la Maguana; así como una posible ampliación de la alerta a otras provincias, según la evolución del fenómeno atmosférico.