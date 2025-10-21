Ministerio de Agricultura activa Plan de Contingencia agropecuario ante posibles efectos de Melissa

Santo Domingo, D.N. — El Ministerio de Agricultura activó su Plan de Contingencia 2025 como medida preventiva ante los posibles efectos en la agropecuaria de la tormenta tropical Melissa, con el objetivo de proteger la producción alimentaria y mitigar el impacto de este fenómeno climático sobre las zonas rurales.

El viceministro de Producción y Mercadeo, Eulalio Ramírez, exhortó a todos los productores agropecuarios, funcionarios del sector y actores vinculados, a mantenerse atentos a las informaciones emitidas por el Centro de Emergencias y a cumplir rigurosamente con los protocolos establecidos por el Ministerio de Agricultura, con el objetivo de minimizar pérdidas y activar las medidas preventivas correspondientes.

La activación del plan responde al compromiso institucional de salvaguardar la seguridad alimentaria y garantizar la continuidad de las actividades agrícolas y ganaderas frente a eventos hidrometeorológicos extremos. El Plan establece protocolos de alerta temprana, coordinación interinstitucional y respuesta rápida para reducir riesgos y daños en las ocho regionales agropecuarias del país.

Entre las medidas contempladas se encuentran el monitoreo climático permanente, la activación de comités regionales de riesgo, la difusión de alertas a través de canales oficiales, y la articulación con organismos como el COE, la CNE y la Defensa Civil. El plan también incluye acciones específicas para resguardar cultivos, ganado, infraestructura agroindustrial y medios de vida en zonas vulnerables.