Millones neoyorkinos al borde perder seguro de salud Healthfirst; Vargas dice miles dominicanos serán afectados

NUEVA YORK.- Más de dos millones de neoyorquinos con el seguro de salud Healthfirst, uno de los mayores proveedores de Medicaid en este estado, están al borde de perder la cobertura para casi una docena de hospitales de la red NewYork-Presbyterian, asimismo, miles de médicos afiliados.

Mientras, el broker y experto en seguros de salud (Medicaid y Medicare) en NY, el dominicano Jaime Vargas, informó que el hospital Presbyterian, ubicado en el Alto Manhattan, terminará su contrato con el seguro de salud Healthfirst y decenas de miles de dominicanos quedarán afectados con esa decisión.

Tanto la aseguradora como la red hospitalaria han publicado avisos en línea indicando que los centros médicos NewYork-Presbyterian y los médicos de Columbia Doctors y Weill Cornell Medicine dejarán de estar incluidos en la red de planes de Healthfirst a partir del próximo 3 de noviembre.

Healthfirst afirma que ya había acordado un nuevo contrato con NewYork-Presbyterian en noviembre de 2024 que se suponía que duraría hasta 2027. Luego, NewYork-Presbyterian notificó en julio abruptamente a la aseguradora que estaba rescindiendo el contrato «sin causa», dijo Healthfirst.

Angela Karafazli, portavoz de NewYork-Presbyterian, dijo que había problemas pendientes con los términos del contrato que las dos entidades han estado negociando durante meses.

«Al llegar a un punto muerto, emitimos un aviso de rescisión con la expectativa de que continuaríamos nuestras negociaciones para llegar a un acuerdo», dijo.

En una publicación en línea, el Hospital escribió: «Nos comprometemos a negociar con Healthfirst para llegar a un acuerdo que priorice a nuestros pacientes y les permita seguir recibiendo la atención de alta calidad en la que confían».

Algunos miembros de Healthfirst que reciben atención en NewYork-Presbyterian podrían aprovechar las leyes estatales y federales sobre continuidad de la atención para obtener cobertura dentro de la red después del 2 de noviembre.

Estas normas se aplican a pacientes embarazadas, que reciben tratamiento continuo para afecciones complejas como el cáncer o que tienen programadas cirugías no electivas, entre otras circunstancias.

La atención de emergencia en los hospitales NewYork-Presbyterian también seguirá cubierta.