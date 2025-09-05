Miles de dominicanos NYC podrán beneficiarse de Feria Contratación hará DOT

NUEVA YORK.- Miles de dominicanos propietarios de pequeñas empresas o negocios en esta ciudad podrán beneficiarse de la Feria de Contratación que hará el Departamento de Transporte, que dirige Ydanis Rodríguez, orientada a crear conciencia sobre las oportunidades de contratación para empresas propiedad de minorías y mujeres (M/WBE).

Asimismo, para explorar oportunidades de contrato en ingeniería, diseño, pintar puentes, hacer andenes, estampar camisetas, dibujar las nuevas rutas de transporte, carreteras, semáforos y desarrollar tecnología, entre otros.

En dicha Feria se brinda a los contratistas de NYC la oportunidad de conocer todas las divisiones del DOT que administran contratos. En el evento, las empresas también podrán establecer contactos con otros contratistas y obtener una mejor idea del proceso de contratación y adquisiciones en la agencia.

El DOT ha incrementado el porcentaje de contratos con las minorías de 11% a 32%, en un esfuerzo por nivelar el campo de contratación y promover la equidad.

La agencia está firmemente comprometida con la construcción de una fuerza laboral diversa y el cultivo de un lugar de trabajo equitativo e inclusivo, ha expresado el comisionado Rodríguez.

El evento se llevará a cabo este 15 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en el edificio del DOT, ubicado en el 55 de la calle Water en Manhattan.