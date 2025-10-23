- Publicidad -
Miguel Sanó y Aaron Sánchez dominan votaciones

El MVP de la Semana es la premiación oficial de Lidom que es presentada por el ron Ozama y cuenta con el concurso de los comunicadores deportivos que cubren las incidencias de LIDOM a nivel nacional.

PRIMICIAS DIGITAL23 de octubre de 2025
SANTO DOMINGO.– Los peloteros Miguel Ángel Sanó, de las Estrellas Orientales, y Aaron Sánchez, de los Toros del Este, resultaron los más votados en la primera entrega del premio MVP de la Semana de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), correspondiente al período entre el 15 y el 20 de octubre.

En las votaciones para escoger al más destacado jugador de posición, participaron 134 votantes y Sanó encabezó el escrutinio con 63 votos (47%), mientras que en segundo lugar quedó Aderlin Rodríguez, de las Águilas Cibaeñas, con 32 sufragios (23.9%), seguido por Felnin Celestén, novato de los Toros del Este, con 20 votos (14%).

También recibieron consideraciones Josh Lester, de las Estrellas, y Bryant Torres y Mikey Gasper, de los Toros.

Sanó participó en cinco juegos, en los que agotó 19 turnos, con seis imparables, incluidos dos jonrones, y ocho carreras remolcadas. Su promedio de bateo fue de .316, OBP .409, slugging .684 y OPS 1.093. Las Estrellas jugaron para 4-1 en el intervalo señalado.

 

Fuente: LIDOM.com

