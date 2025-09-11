Miguel Guerra: “Estamos muy contentos con los resultados del draft”

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Para el presidente de los Tigres del Licey, Miguel Guerra Armenteros, el resultado del sorteo de novatos para la temporada del béisbol otoño-invernal 2025-26 no pudo ser mejor.

Al ser consultado en ese sentido, tuvo palabras de elogio para los escogidos por el glorioso equipo azul, sobre todo con relación al seleccionado en la primera ronda, el jugador del cuadro Jesús Madé.

“Es una tremenda oportunidad de poder conseguir un jugador como Madé, el mejor jugador del draft, ranqueado número 5 de las Grandes Ligas, liceista de corazón. Cada vez que uno puede conseguir un jugador así, es como dicen, se lleva una pared. Tremenda energía, tremenda fuerza, tremenda velocidad, tremendo contacto. Estamos, la verdad, conjuntamente con todos los otros jugadores que pudimos seleccionar en el draft, estamos muy contentos con los resultados que pudimos tener”, declaró el máximo ejecutivo azul luego del sorteo del miércoles por la noche.

También se refirió al jardinero Raudi Rodríguez y al torpedero Ángel Feliz, quienes fueron seleccionados en las rondas dos y tres, respectivamente.

“Raudi también es un jugador importante, que combina tanto el poder como la velocidad, algo que no es natural. En el caso de Feliz, muy buena proyección también, del equipo de Washington. Y así como todo el resto de los lanzadores, jugadores de posición, especialmente de la valoración inicial que hicimos del ranking de todos los jugadores, pudimos conseguir entre 8 y 10 jugadores de los primeros 20 o 25 que habíamos ranqueado. La verdad, salimos muy entusiasmados y satisfechos de todo el trabajo que hizo todo el equipo de Operaciones de Béisbol y todos los muchachos en esta trayectoria”, agregó Guerra Armenteros.

Explicó el proceso que se verifica dentro de la organización y que da al traste con la integración de los jugadores y la identificación con el equipo 24 veces campeón de la Liga Dominicana de Béisbol.

“Todo comienza con el liderazgo de Operaciones de Béisbol y todo el clubhouse y todo el staff de manager y el personal del terreno. Generalmente, promover un ambiente sano de liderazgo dentro del clubhouse, así como lo que aportan todos los jugadores veteranos que tenemos, como Bonifacio, Pichito, Adames, el mismo César Valdez. Entonces, cuando toda esa cultura se combina con ese ambiente favorable dentro del clubhouse, creo que los jugadores rápidamente entienden eso y quieren ser parte de todo ese proceso”, añadió.

Finalmente convocó, una vez más, a los fieles seguidores y fanáticos del exitoso combinado capitaleño a que se den cita a partir del 15 de octubre y prometió que el Licey estará otra vez en la lucha por obtener el título de campeón.

“Que nos sigan apoyando. Vamos a dar la batalla este año de nuevo. A partir del 15 de octubre contamos con todo su seguimiento y apoyo”, dijo el máximo ejecutivo del equipo azul.