Miembros del PRSD reciben su nueva cédula de identidad y electoral

Dirigentes y autoridades del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) comenzaron a recibir la nueva cédula de identidad y electoral, como parte del proceso iniciado por la Junta Central Electoral para la entrega del documento en su nuevo formato a los principales partidos políticos del país.

El primero en completar el proceso fue Luis Miguel De Camps, presidente del PRSD, quien acudió a la sede central del órgano comicial, para la captura de sus datos biométricos y personales.

De Camps, expresó que esta iniciativa de dotación de nuevas cédulas por parte de la Junta Central, con una cantidad de mecanismos de seguridad, es un proceso que reconocen y apoyan, por lo que llamó a la ciudadanía a que una vez inicie el proceso masivo de entrega, se dirijan a dotarse de su nuevo documento.

“Estamos convencidos que se siga fortaleciendo la labor da de la Junta, con miras al cumplimiento de todas sus responsabilidades, tanto en el registro civil, como en el proceso electoral”, añadió De Camps.

Sostuvo que pudieron constatar la cantidad de medidas que permite el perfeccionamiento, agilidad y automatización del proceso para contribuir a que los dominicanos y dominicanas puedan dotarse de su documento de identidad de manera rápida.

Otros dirigentes que recibieron el documento de identidad fueron Rafael Gamundi Cordero, fundador del Partido del Toro; Juan Estévez, secretario general; Julián Mateo, delegado político; José María Gómez, delegado técnico; entre otros dirigentes.

Según el calendario establecido por la Junta Central Electoral, la entrega de la nueva cédula inició a las 3:00 de la tarde con las autoridades del PRSD, de acuerdo al cronograma organizado para bloques partidarios.

La nueva cédula de identidad y electoral que incorpora un formato actualizado podrá ser utilizada como documento de viaje y de manera digital, y es parte del proceso de modernización del sistema de identificación ciudadana que impulsa la Junta Central Electoral.

