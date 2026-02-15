MICM y representantes de sectores productivos avanzan en agenda común sobre Ley de Residuos Sólidos

Santo Domingo. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, se reunió con representantes de sectores productivos integrados por la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS), encabezada por su presidente Elías Pérez, y el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, como parte del proceso de diálogo abierto que impulsa el Gobierno para consensuar mejoras a la Ley de Residuos Sólidos. El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, se reunió con representantes de sectores productivos integrados por la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS), encabezada por su presidente Elías Pérez, y el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, como parte del proceso de diálogo abierto que impulsa el Gobierno para consensuar mejoras a la Ley de Residuos Sólidos.

Durante la reunión, los representantes del sector detallista de combustibles expusieron sus consideraciones sobre las contribuciones anuales incluidas en la estudiada Ley 98-25, que modifica la Ley 225-20, y procura fortalecer la gestión integral de los residuos, mejorar los mecanismos de reciclaje y valorización, y garantizar una mayor articulación entre el Estado, el sector privado y los gobiernos locales.

Yayo reiteró que el Gobierno mantiene un proceso de escucha activa con todos los sectores productivos, con el objetivo de construir soluciones equilibradas que permitan fortalecer la gestión ambiental del país sin afectar la sostenibilidad de las actividades económicas.

“La visión es clara: avanzar hacia un modelo responsable de manejo de residuos sólidos donde cada sector aporte de manera justa, pero siempre desde el diálogo, el consenso y la realidad operativa de nuestras empresas”, expresó el ministro Sanz Lovaton.

De igual forma informó que el MICM se encuentra evaluando las recomendaciones presentadas por distintos sectores empresariales y que en los próximos días se presentará una propuesta de modificación que será sometida al Congreso Nacional durante la próxima legislatura.

Asimismo, se abordaron los mecanismos de financiamiento del sistema nacional de manejo de desechos, incluyendo la contribución especial anual y las tasas municipales vinculadas a la recolección y disposición final, procurando asegurar que estos recursos se utilicen exclusivamente para fortalecer la gestión ambiental.

La comisión de ANADEGAS estuvo integrada además por los expresidentes Arnulfo Rivas y Juan José Matos, así como por el vicepresidente regional Norte, Juan Carlos Mata, quienes presentaron detalles sobre la estructura de costos y gastos operativos de las estaciones de combustibles,y expresaron su respaldo a las iniciativas que impulsa Yayo Sanz Lovatón, para lograr un marco regulatorio equilibrado que permita a los sectores productivos cumplir con sus responsabilidades ambientales de manera justa y sostenible.

