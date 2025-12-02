MICM logra la Certificación™ de Great Place to Work®

Santo Domingo. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) recibió la Certificación™ de Great Place to Work®, un reconocimiento que evalúa la cultura, la confianza y la experiencia laboral dentro de las organizaciones. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) recibió la Certificación™ de Great Place to Work®, un reconocimiento que evalúa la cultura, la confianza y la experiencia laboral dentro de las organizaciones.

Con esta distinción, el MICM se convierte en el único ministerio con certificación activa en todo Caribe y Centroamérica, consolidándose como un referente regional en gestión humana, bienestar institucional y excelencia en el sector público, reafirmando el compromiso de la gestión liderada por el ministro Ito Bisonó con poner a las personas en el centro de las transformaciones.

Un logro posible desde lo público

Durante el acto de entrega, el ministro Ito Bisonó afirmó que este reconocimiento refleja “un modelo de gestión que ha colocado la dignidad, el bienestar y el desarrollo del servidor público en el centro de las decisiones institucionales” .

El ministro destacó que el MICM ha logrado transformar su clima laboral sobre la base de políticas claras y mejoras sostenidas: “Nuestro compromiso ha sido asegurar condiciones laborales modernas, servicios internos dignos y un ambiente que permita a cada persona desempeñar su rol con confianza y profesionalismo” .

Asimismo, subrayó que la certificación confirma la evolución institucional de los últimos años: “Este sello valida un esfuerzo colectivo por fortalecer nuestros procesos, elevar los estándares y consolidar una cultura organizacional alineada a los valores del servicio público” .

Great Place to Work® Caribe y Centroamérica resalta el nivel de compromiso, consistencia cultural y madurez organizacional del MICM, afirmando que constituye un referente para otras instituciones públicas de la región.

Una cultura interna de escucha activa y bienestar

La encuesta de Great Place to Work® obtuvo una participación que estadística y metodológicamente cumple con los estándares de esta firma global de consultoría, y cuyo resultado fue que, un 93% de sus colaboradores participantes confirmaron que el Ministerio, en efecto, es un Gran Lugar para Trabajar®, reflejando el alto nivel de satisfacción de los colaboradores con la cultura organizacional del Ministerio.

Este resultado se suma al desempeño histórico del clima laboral, un indicador que, como explicó Christopher de la Cruz, director de Control de Gestión, pasó de un 84% en 2021 a un 90% en 2024, demostrando la evolución de una cultura basada en la escucha activa, el liderazgo positivo y la mejora continua.

Como parte de esta visión, el MICM ha impulsado espacios de diálogo como Cafecito con el Ministro, que permite acercar a las autoridades y los colaboradores para escuchar inquietudes e ideas.

Asimismo, se han fortalecido los canales de retroalimentación, incorporando buzones, encuestas internas y mecanismos de denuncia que garantizan transparencia y participación efectiva.

El bienestar integral ha sido prioridad, evidenciado en acciones como la sala de lactancia, el seguro médico complementario, el comedor institucional subsidiado, la renovación del mobiliario ergonómico, la mejora continua de la infraestructura física y tecnológica y el piloto de teletrabajo, que introduce flexibilidad y calidad de vida laboral.

Igualmente, el programa de beneficios MICMAS amplía el acceso de los colaboradores a descuentos y servicios, reforzando una política de bienestar tangible.

Una trayectoria marcada por la excelencia y la calidad

La Certificación™ de Great Place to Work® se suma a una ruta institucional de excelencia. El MICM es el único ministerio del país con un Sistema Integrado de Gestión que abarca cinco certificaciones ISO activas: ISO 9001, ISO 37001, ISO 37301, ISO 14001 y ISO 22301, colocándolo dentro de los estándares más altos del sector público.

Asimismo, obtuvo en 2024 el Premio Oro del Premio Iberoamericano a la Calidad, consolidándose como el unico ministerio en iberoamerica en obtenerlo en la última década.

En este 2025, el MICM ganó Oro en la categoría de Innovación Digital para Servicios Públicos, en los premios internacionales Latam Digital.

Un reconocimiento que reafirma la visión institucional

Al concluir sus palabras, el ministro Ito Bisonó reiteró que este reconocimiento compromete al Ministerio a seguir elevando sus estándares de gestión y calidad institucional, al afirmar que “continuaremos impulsando un modelo de servicio público basado en integridad, eficiencia y un trato humano hacia nuestra gente y hacia la ciudadanía” .

Reafirmó además el papel estratégico del talento humano: “Los avances que hoy exhibimos son el resultado directo del compromiso y la capacidad técnica del equipo del MICM. La certificación es un reflejo de ese trabajo”

Visited 6 times, 6 visit(s) today