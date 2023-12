Por: Pedro Julio Abreu Columna

Mi primera vez con Pepa Bueno, fue muy interesante, recientemente fuimos invitado por la

Asociación de Periodistas Europeos, a la Tertulia de Larra, que seria encabezada por la

distinguida periodista Pepa Bueno.

Yo fui el primero en llegar al evento a celebrarse en Madrid, España, llegué unos 20 minutos

antes de la hora convocada las 7 de la noche o la 19 en horario de 24 horas. Mientras

observaba el lugar, de pie a la espera de la concurrencia, llega otra persona en un gran espacio

para alrededor de más de 600 personas. Yo estoy de espaldas y siento los pasos cuando se

acerca despacio, me observa, y me mira, yo que estoy de espalda me volteo y le saludo de

manera cortes, la dama me contesta el saludo, pero me sigue mirando.

La doña es Pepa Bueno, que, aunque yo no la conocía personalmente y si había oído hablar de

ella. Por el contrario, ella si sabía quién era yo, y por eso me observaba. Me observaba por

mis libros que yo había escrito, pero más por un articulo que escribimos sobre la “Visión de las

elecciones en España”.

El mismo se había reproducido, en la web del importante medio que ella dirige, el prestigioso

periódico “EL PAIS” de España.

Pepa Bueno, es una destacada periodista que dirige el periódico El País, que es el de mayor

circulación en España, lo que demuestra la calidad, el avance y desarrollo de esta mujer en el

medio periodístico. Y con ella yo aprovecho para reconocer el avance de las mujeres en

España y en Europa.

Aunque ese no era el tema de la Tertulia de Larra, Pepa Bueno, inicia la Tertulia con esta

pregunta. ¿Cómo es posible que todas las empresas encuestadoras se equivocaron con

relación a los resultados de las elecciones del 23 de Julio?

Evidentemente que eso yo lo explique en el artículo de opinión “Visión de las elecciones en

España”.

Me dije, por eso es que la distinguida periodista y directora del periódico El País, me

observaba y me miraba. De inmediato Pepa procedió a dar una muy interesante charla, que

tuvo de contrapeso al director del periódico francés “Le Monde”. El cual tenia posiciones

diferentes a las que exponía Pepa Bueno, pero definitivamente Pepa fue la estrella de la

noche, o de la Tertulia de Larra.

Para mi fue de buen agrado compartir con Pepa Bueno esa tertulia. El lugar estuvo lleno de

periodistas, estudiantes de periodismo, directores de medios y personas interesadas en el

tema.

Pepa Bueno es una reconocida periodista española. Nació en el año1964 en Badajoz, España. A

lo largo de su carrera, ha trabajado en diversos medios de comunicación y se ha destacado por

su labor en la radio y la televisión.

Su trabajo lo ha realizado y se ha destacado durante su carrera, en:

Radio Nacional de España (RNE): Pepa Bueno ha tenido una larga carrera en la radio. Trabajó

en RNE, donde se convirtió en directora y presentadora de Matinal SER uno de los

programas más importantes de la emisora.

Cadena SER: Ha estado vinculada a la Cadena SER, una de las principales emisoras de radio en

España. Su trabajo en programas de actualidad y su participación en el ámbito periodístico la

han consolidado como una figura importante en el periodismo español.

Televisión: Además de su trabajo en radio, Pepa Bueno ha tenido participaciones en televisión.

Ha sido colaboradora en programas y ha participado en la cobertura de eventos importantes.

Premios y Reconocimientos: Micrófono de Oro 2008, Medalla de Extremadura 2009; Premio

Francisco Cerecedo de Periodismo (Asociación de Periodistas Europeos) 2010; II Premio

Participando creamos Igualdad (Consejo de las Mujeres del municipio de Madrid) 2009;

Federación de Mujeres Progresistas (Premio Mujeres Progresistas) 2012; Asociación de

Mujeres Periodistas de Cataluña (Associació de Dones Periodistes de Catalunya – ADPC) 2014;

III Premio Santiago Castelo, IX Premio Cortes de la Real; Universidad Complutense de Madrid

(Facultad de Ciencias de la Información) Alumni Ilustre en el 50.º aniversario de la facultad

2021; XIX Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón.

Es para mí de satisfacción saber que yo realice estudios de periodismo en la UCM Universidad

Complutense de Madrid, universidad y facultad que distinguió a Pepa Bueno (Alumni Ilustre).

A lo largo de su carrera, ha recibido varios premios y reconocimientos por su labor periodística,

destacando su contribución al periodismo en España.

Mi primera vez con Pepa Bueno.