Primicias agosto 2025, actualidad RD y el mundo, variados temas de impacto

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El 162 aniversario de la Constitución de la República, resaltando el aporte histórico del Grito de Capotillo, el presidente Donald Trump instruyendo al combate de los carteles de la droga en la región, el acuerdo que suscribieron el ministerio de Medio Ambiente y el Grupo Jaragua para fortalecer la gestión de los parques nacionales Sierra de Bahoruco y Jaragua, la inestabilidad política en el Caribe preocupando a los partidos políticos dominicanos,el incendio que afectó a más de sesenta vehículos en San Francisco de Macorís, violencia, el motorista que le lanzó una piedra a un vehículo, las propuestas para el desarrollo de Hato Mayor, el rechazo de México al envío de tropas norteamericanas a ese país, los logros de ONAPI en la actual gestión, el aporte del presidente Luis Abinader para la construccion de aceras y contenes, los RD$ 101.1 millones devueltos a clientes que lo han reclamado a instituciones financieras a través de Pro-Usuario de la Superintendencia de Bancos, la salud del senador Miguel Uribe en Colombia, los RD$ 32 millones que destinarán para tecnificar la producción agrícola en Azua; el reclamo de que le pongan fin al Consejo Presidencial en Haití,los trenes con seis vagones a partir del domingo 10 de agosto, la epidemia de accidentes de tránsito en Puerto Plata con dos jóvenes muertos en Puerto Plata, la inversión del gobierno en Capotillo resaltada en la visita del presidente Luis Abinader, Nicolas Maduro respaldado por el Ejército y el Parlamento de su país, se destaca en el contenido informativo que despide una nueva semana e inicia otra en República Dominicana y el mundo, en agosto 2025.

OTROS TEMAS

La designacion de un nuevo director de la Policía en Haití

Maduro desafiando a Trump en Miraflores, Venezuela

Rechazo a que un grupo empresarial termine comprando a precio de vaca muerta las propiedades de la Zona Colonial

La posibilidad del envío de tropas norteamericanas para enfrentar los carteles de la droga en América Latina, que genera diferentes reacciones en paises de la región

El Banco Central siempre apostando a la estabilidad macroeconómica de la nación

La necesidad de imitar a un sacerdote que favorece el orden en las escuelas

Amplios cuestionamientos al Código Penal y al retroceso en derechos ciudadanos

Otro tiroteo en Estados Unidos, ahora en el Times Square

Urge una mayor atención a la difteria y tosferina

Operativos, allanamientos y apresamientos contra el narcotráfico y las armas ilegales

Imponen coerción a tres personas implicadas en fraude millonario en proyecto habitacional

El incendio en Aguayo, San Francisco de Macorís

Pandilleros haitianos con armas modernas provenienentes de Estados Unidos

Violentas acciones de los pandileros en Haití

El haitiano apresado armado en Elías Piña

El grave peligro de la amenaza haitiana a la RD

Repudio en diferentes naciones al genocidio de Israel en Gaza

Operativos antidrogas en el país

El comando Sur y RD fortaleciendo las alianzas en seguridad nacional y regional

Los trenes de seis vagones en la línea 1 del Metro con la presencia del presidente Luis Abinader

Cuatro meses de la tragedia en el Jet Set

Una noche dominicana en Praga

Los aportes a la cultura de José Rafael Lantigua

La respuesta del Parlamento de Venezuela a una decisión del gobierno norteamericano

La entrega de tres ambulancias del 9-1-1 en Santiago Rodríguez

El rechazo a la eliminación de la tanda extendida en las escuelas

Un desfile por el Día del Dominicano en Nueva York

MAS TEMAS

Grave, serio problema, rechazo a la violencia de género y de cualquier otra índole, más de 700 mujeres murieron en condiciones de violencia en RD entre 2020 y 2024

Familiares de víctimas proponen convertir Jet Set en un memorial

Tema desde hace tiempo, grieta en el elevado de la Churchill con Kennedy preocupa a conductores y transeúntes

Siempre apostando a la transparencia, Auditan a Senasa

El repudio a que Israel ocupa Gaza

Metro y Teleférico serán gratis el domingo por incorporación de trenes de seis vagones

Atencion Palacio, por su estado de salud y abandono de gobierno a la dirigencia del PRM doctor Rafael Nina se marcha del país; promete regreso una vez concluya Abinader su mandato

Positivo, Abinader otorga RD$33 millones para la renovación del parque central de Baní

Cuentas claras, Director de la Policía Nacional solicita auditoría a la Cámara de Cuentas

No deben descuidarlo, ingeniero afirma lo del elevado Churchill con Kennedy es un tema de mantenimiento

Corte ratifica medidas interpuestas a hermanos Maribel y Antonio Espaillat por caso Jet Set

El Aeropuerto Las Américas José Francisco Peña Gómez de Santo Domingo puso en operación una pista alternativa

Contundente, Efemérides Patrias considera falsa la excusa por el ultraje al Himno Nacional

Un sacerdote siempre muy activo, padre Rogelio cuestiona a la justicia y se enfrenta a policías en misa por muertos del Jet Set

Problema que hay que resolver, en Villa Jaragua cuatro días sin energía eléctrica tras contacto de un chivo con cables de transformador Atenció,mucha atención, reparaciones dentro de las viviendas alquiladas son obligaciones de los inquilinos

Nada contra el himno nacional dominicano, autora de “Himno Nacional Lésbico” dice busca resaltar los valores del derecho humano y el respeto

Es hora de hacerlo, demolerán nave incendiada en el Merca Santo Domingo para reubicar a 110 comerciantes

La nación debe defender su himno nacional, Cultura califica de “imperdonable” cambio al Himno Nacional por LGBT+

Enfrentar ese problema, chatarra de autos atrae plagas y caos en Cristo Rey

Grandes aportes, Televida: 30 Años Transformando Familias y Cambiando Vidas

Preocupante para los consumidores, aumento a $100 de la libra de carne de pollo causa alarma en el Cibao

Piropo que recorre el mundo, embajador de China visita Comedores Económicos y elogia modelo dominicano para erradicar el hambre

Encienden la pista, izquierdistas califican de “antiderechos” nuevo Código Penal y anuncian cacerolazo el 16 de agosto

De mucha importancia, reanudan construcción de Liceo Experimental y extensión de la UASD en Elías Piña tras 12 años paralizada

Politica se calienta, Gonzalo: “Creo que el país está preparado una mujer gobierne”

Hallan muerto a un hombre en el techo de una vivienda en Sabana Grande de Boyá

Tema muy caliente, Gustavo Petro lanzó fuerte advertencia sobre un posible bombardeo ordenado por Donald Trump a Colombia

Ojalá logren finalizar la guerra Rusia-Ucrania, Trump se reunirá con Putin en Alaska el viernes 15 para tratar sobre la guerra en Ucrania

Positivo, la revolución de la leche de camello en Somalia está mejorando la nutrición y creando empleos

Ojalá logre el éxito en su gestión, Haití designa nuevo director de la Policía con el reto de enfrentar las bandas

Luis “El Gallo” dice los guardias dominicanos no pueden ser parte de una fuerza interventora a Haití El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, dijo que bajo ninguna circunstancia la República Dominicana debe ser parte de una fuerza interventora que busque la pacificación de Haiti. También pide que se hable claro sobre la visita a República Dominicana del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el cual, de seguro, tendrá una agenda que priorizó el caso haitiano. Añadió que los haitianos provocan en forma permanente a los guardias dominicanos, que evitan seguirle el juego, pero garantizan el mantenimiento del orden en la frontera. Lamentó que en el último acontecimiento de provocación e intento de burlar la seguridad fronteriza resultara herido un soldado dominicano, y entre los haitiano se reportara un muerto y varios heridos. Pidió que se mantenga esa estricta vigilancia en la frontera, sin dejarse provocar por los haitianos, y rechazando las aspiraciones de los Estados Unidos, Francia y Canadá, de que República Dominicana sea parte de las soluciones a la guerra civil de baja intensidad de Haití. Resaltó el sacrificio de los soldados dominicanos, que deben vigilar la inhóspita zona de frontera las 24 horas del día y de la noche, en medio de privaciones, pero pensando siempre en defender a la Patria. Ahí sí son los dominicanos intransigentes, absolutamente nadie ocupará nuestro territorio ni violentará nuestra soberanía, y eso garantizan nuestras fuerzas armadas. En otro orden, Luis “El Gallo” pidió hoy que se ofrezca una versión clara y tajante sobre la visita al país del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Dijo que el comandante Alvin Holey no va a venir a la República Dominicana a tomarse un cafecito, ni hablar sobre las condiciones del tiempo, y se debe estar atento a los puntos centrales de su agenda. Añadió que esa visita se presenta en momentos que los Estados Unidos anuncian el cierra de su embajada en Puerto Príncipe y le pide a sus ciudadanos que inmediatamente abandonen a Haití. Los norteamericanos solicitan también a sus ciudadanos que bajo ninguna circunstancia viajen a Haití y que si lo hacen previamente preparen su testamento, como para indicar que nadie tiene control de ese territorio. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos debe estar claro que los dominicanos son solidarios, pero no van a tomar parte de una fuerza para la eliminación de las pandillas que llevan la anarquía a Haití.

ACUERDO MEDIO AMBIENTE Y GRUPO JARAGUA

Medio Ambiente y Grupo Jaragua firman acuerdo para fortalecer la gestión de los parques nacionales Sierra de Bahoruco y Jaragua

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Grupo Jaragua firmaron un acuerdo interinstitucional de comanejo bajo la modalidad de coadministración para la gestión de los parques nacionales Sierra de Bahoruco y Jaragua, con el objetivo de fortalecer la conservación de estas áreas protegidas.

Con el convenio, firmado por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, y el presidente del Grupo Jaragua, Sixto J. Incháustegui, las partes acordaron administrar los parques apegados a las leyes 64-00 y 202-04 sobre el medio ambiente y las áreas protegidas, respectivamente.

Durante la firma del acuerdo, Henríquez destacó la importancia de las áreas protegidas para preservar las fuentes de agua del país, enfatizando que el Ministerio de Medio Ambiente reafirma su compromiso de continuar sumando voluntades para trabajar a favor de la protección de los recursos naturales. “La labor de los acuerdos de comanejo son esenciales para la conservación efectiva de nuestras áreas protegidas”, resaltó.

El ministro agradeció a las autoridades del Grupo Jaragua por los trabajos que durante años han venido realizando para contribuir con el cuidado del medioambiente, al tiempo que aprovechó para resaltar la importancia del concepto de sembrar agua, destacado por la presidente de Sur Futuro Melba Segura de Grullón. Indicó que debemos seguir luchando por la preservación del agua que es vida, aclarando que el 85 por ciento del agua se crea dentro de las áreas protegidas.

El Grupo Jaragua será la institución que se encargará de prestar atención especial al desarrollo regional de las áreas protegidas, a través de los procesos de participación comunitaria, principalmente al Parque Nacional Jaragua y a las comunidades aledañas al parque.

Henríquez realizó la entrega de cinco centros de protección y vigilancia como parte del proceso de remozamiento del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, alcanzando así el 50% de las infraestructuras restauradas bajo el acuerdo de cooperación con Grupo Jaragua. Las casetas entregadas incluyen las de Pueblo Viejo, Rabo de Gato (nueva), La Placa (remozada), Zapotén (remozada) y Los Arroyos, esta última realizada con el apoyo de la Fundación Nature Power.

Además, se anunció la próxima construcción del nuevo centro de vigilancia del sector Aceitillar, en el sureste del Parque, así como el remozamiento del área de uso público que incluye el ranchón, cocina, zona de fogata y espacio de acampado, donde se realizó la firma del acuerdo de comanejo.

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE HATO MAYOR