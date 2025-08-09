Primicias agosto 2025, actualidad RD y el mundo, variados temas de impacto
Luis “El Gallo” dice los guardias dominicanos no pueden ser parte de una fuerza interventora a Haití
El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”, dijo que bajo ninguna circunstancia la República Dominicana debe ser parte de una fuerza interventora que busque la pacificación de Haiti.
También pide que se hable claro sobre la visita a República Dominicana del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el cual, de seguro, tendrá una agenda que priorizó el caso haitiano.
Añadió que los haitianos provocan en forma permanente a los guardias dominicanos, que evitan seguirle el juego, pero garantizan el mantenimiento del orden en la frontera.
Lamentó que en el último acontecimiento de provocación e intento de burlar la seguridad fronteriza resultara herido un soldado dominicano, y entre los haitiano se reportara un muerto y varios heridos.
Pidió que se mantenga esa estricta vigilancia en la frontera, sin dejarse provocar por los haitianos, y rechazando las aspiraciones de los Estados Unidos, Francia y Canadá, de que República Dominicana sea parte de las soluciones a la guerra civil de baja intensidad de Haití.
Resaltó el sacrificio de los soldados dominicanos, que deben vigilar la inhóspita zona de frontera las 24 horas del día y de la noche, en medio de privaciones, pero pensando siempre en defender a la Patria.
Ahí sí son los dominicanos intransigentes, absolutamente nadie ocupará nuestro territorio ni violentará nuestra soberanía, y eso garantizan nuestras fuerzas armadas.
En otro orden, Luis “El Gallo” pidió hoy que se ofrezca una versión clara y tajante sobre la visita al país del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos.
Dijo que el comandante Alvin Holey no va a venir a la República Dominicana a tomarse un cafecito, ni hablar sobre las condiciones del tiempo, y se debe estar atento a los puntos centrales de su agenda.
Añadió que esa visita se presenta en momentos que los Estados Unidos anuncian el cierra de su embajada en Puerto Príncipe y le pide a sus ciudadanos que inmediatamente abandonen a Haití.
Los norteamericanos solicitan también a sus ciudadanos que bajo ninguna circunstancia viajen a Haití y que si lo hacen previamente preparen su testamento, como para indicar que nadie tiene control de ese territorio.
El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos debe estar claro que los dominicanos son solidarios, pero no van a tomar parte de una fuerza para la eliminación de las pandillas que llevan la anarquía a Haití.
Sectores estratégicos coordinan propuestas para desarrollo
económico y social de Hato Mayor
Desde la provincia Hato Mayor se llevan a cabo esfuerzos para impulsar el
desarrollo y grandes avances a través de un Plan Estratégico y un esfuerzo conjunto
entre sectores sociales, productivos y ciudadanía
Actores de distintos sectores como educación, gobiernos locales,
legisladores, autoridades de la Gobernación, ciudadanía y empresarios de la
provincia Hato Mayor coordinaron y presentaron propuestas para el Plan Estratégico
de Desarrollo Económico y Social de Hato Mayor.
Mediante mesas de trabajo interdisciplinarias se abordaron los ejes temáticos en
dos grupos, el primero, Desarrollo social, educativo, gobernanza y cohesión social; y
el segundo, Desarrollo territorial, productivo y sostenibilidad medioambiental. De
acuerdo con la metodología, los participantes identificaron logros, retos y
oportunidades de cada eje temático, generaron propuestas y evaluaron un plan de
acción con criterios definidos, según el impacto, viabilidad y alineación.
El Plan Estratégico de Desarrollo Económico y Social de Hato Mayor busca abordar
y solucionar problemáticas que tienen que ver con ciudadanía y cohesión social,
inclusión y protección social, desarrollo territorial y productivo, educación y capital
humano, además, medio ambiente y sostenibilidad desde el mismo territorio y la
óptica de la gente que vive en la provincia.
José Rijo Presbot, enlace entre Hato Mayor y “El Gobierno en las Provincias”,
encabezó la actividad junto a la gobernadora de Hato Mayor, Maribel Simón. Paula
Disla y Hugo Guzmán, moderaron las mesas y coordinaron los trabajos entre los
asistentes para gestionar y presentar las propuestas de cada grupo en sus
respectivos ejes.
Al finalizar las sesiones de trabajo, se llevó a cabo una plenaria en la que se
presentaron las propuestas y un plan de acción desde los distintos enfoques y de
acuerdo con las demandas de la población. Darling Peguero y Zuleica Pappaterra,
como voceros de cada grupo, señalaron las necesidades en sector salud,
infraestructura, educación, seguridad ciudadana, desarrollo agropecuario,
cooperativismo en zonas rurales, tecnificación agrícola, titulación, impulso a la
producción de lácteos, apoyo a las Mipymes y capacitación en temas
medioambientales.
En ese mismo orden, solicitaron ampliar los servicios gubernamentales que se
ofrecen en la provincia.
De otro lado, Rijo Presbot hizo un llamado a los ciudadanos para construir una
nueva cultura de desarrollo en la provincia Hato Mayor y resaltó la importancia de
que todos los partidos políticos conozcan y se integren al Plan Estratégico de
Desarrollo Económico y Social de Hato Mayor.
“Hay que trabajar para reconstruir el Hato Mayor que queremos. Hay que mirar
cómo podemos apoyar el desarrollo de la provincia, ver más allá de las necesidades
que tenemos”, enfatizó Rijo Presbot. Así mismo, resaltó el gran potencial turístico y
los recursos que posee Hato Mayor.
FEDODIM RESALTA APORTE DELE PRESDIENTE ABINADER PARA ACERAS Y CONTENES
El presidente de la República, Luis Abinader, anunció hoy un aporte de 4 mil millones de pesos a los gobiernos locales para la construcción de aceras y contenes durante una reunión de trabajo con los alcaldes y alcaldesas municipales y distritales del país en la Liga Municipal Dominicana (LMD) .
El presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Lioncito José Sencilié, indicó que ese aporte es una muestra elocuente de la visión del mandatario sobre un sólo gobierno en donde las obras grandes sean realizadas por el gobierno central y las medianas y pequeñas por los gobiernos locales de todos los partidos.
En tanto que el doctor Pedro Richardson, director ejecutivo de Fedodim expreso que esos 4 mil millones en manos de los gobiernos locales se convertiran en por lo menos 6 mil millones » porque » los chelitos en la municipalidad se ven y rinden»
El presidente de la LMD, Víctor D’Aza, explicó que los recursos de este Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal se distribuirán bajo criterios que garanticen la equidad territorial de manera tal que serán asignados a cada territorio según tres partidas de un 33.33% cada una, en la que la primera partida será distribuida a todos los gobiernos locales.
Una segunda partida de un 33.33% se aplicará en base al criterio de población, que se sumará a la primera partida, y la tercera parte de 33.33% obedecerá a demandas comunitarias y de alta necesidad
SB dispone devolver RD$101.1 millones a usuarios sistema financiero lo reclaman en el 2025
La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso la devolución de RD$101.1 millones a favor de clientes reclamantes entre enero y junio de 2025, inconformes con sus entidades financieras.
Entre agosto de 2020 y junio de 2025 la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario) dictaminó la entrega de RD$606.7 millones a usuarios que elevaron sus denuncias.
El 67% de los asuntos atendidos favorecieron a los clientes.
Durante los últimos cuatro años aumentaron tanto el número de demandas recibidas por la SB como los montos ordenados para su devolución, debido a la diversificación de los canales de atención al cliente por Prousuario.
Ese organismo cuenta con una aplicación móvil, página web, redes sociales, y un servicio de respuestas vía WhatsApp, entre otros medios de atención a distancia.
En el primer semestre de este año los principales motivos de requerimiento fueron consumos no reconocidos (32.6%), transferencias erróneas (11.6%), transferencias no reconocidas (10.8%).
También retiro de efectivo no reconocido (8.1 %) y efectivo no dispensado en los cajeros automáticos (6.1%).
ProUsuario cuenta con múltiples canales de atención a distancia y presencial que permiten a sus usuarios las consultas, quejas y reclamaciones.
