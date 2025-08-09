- Publicidad -
Primicias agosto 2025, actualidad RD y el mundo, variados temas de impacto

Por Alex Jiménez
Director de Primicias
El 162 aniversario de la Constitución de la República, resaltando el aporte histórico del Grito de Capotillo, el presidente Donald Trump instruyendo al combate de los carteles de la droga en la región,  el acuerdo que suscribieron el ministerio de Medio Ambiente y el Grupo Jaragua para fortalecer la gestión de los parques nacionales Sierra de Bahoruco y Jaragua, la inestabilidad política en el Caribe preocupando a los partidos políticos dominicanos,el incendio que afectó a más de sesenta vehículos en San Francisco de Macorís, violencia, el motorista que le lanzó una piedra a un vehículo,  las propuestas para el desarrollo de Hato Mayor, el rechazo de México al envío de tropas norteamericanas a ese país, los logros de ONAPI en la actual gestión,  el aporte del presidente Luis Abinader para la construccion de aceras y contenes, los RD$ 101.1 millones devueltos a clientes que lo han reclamado a instituciones financieras a través de Pro-Usuario de la Superintendencia de Bancos, la salud del senador Miguel Uribe en Colombia,  los RD$ 32 millones que destinarán para  tecnificar la producción  agrícola en Azua;  el reclamo de que le pongan fin al Consejo Presidencial en Haití,los trenes con seis vagones a partir del domingo 10 de agosto, la epidemia de accidentes de tránsito en Puerto Plata con dos jóvenes muertos en Puerto Plata, la inversión del gobierno en Capotillo resaltada en la visita del presidente Luis Abinader, Nicolas Maduro respaldado por el Ejército y el Parlamento  de su país, se destaca en el contenido informativo que despide una nueva semana e inicia otra en República Dominicana y el mundo, en agosto 2025.
OTROS TEMAS
La designacion de un nuevo director de la Policía en Haití
Maduro desafiando a Trump en Miraflores, Venezuela
Rechazo a que un grupo empresarial termine comprando a precio de vaca muerta las propiedades de la Zona Colonial
La posibilidad del envío de tropas norteamericanas  para enfrentar los carteles de la droga en América Latina, que genera diferentes reacciones en paises de la región
El Banco Central siempre apostando a la estabilidad macroeconómica de la nación
La necesidad de imitar a un sacerdote que favorece el orden en las escuelas
Amplios cuestionamientos al Código Penal y al retroceso en derechos ciudadanos
Otro tiroteo en Estados Unidos, ahora en el Times Square
Urge una mayor atención a la difteria y tosferina
Operativos, allanamientos y apresamientos  contra el narcotráfico y las armas ilegales
Imponen coerción a tres personas implicadas en fraude millonario en proyecto habitacional
El incendio en Aguayo, San Francisco de Macorís
Pandilleros haitianos con armas modernas provenienentes de Estados Unidos
Violentas acciones de los pandileros en Haití
El haitiano apresado armado en Elías Piña
El grave peligro de la amenaza haitiana a la RD
Repudio en diferentes naciones  al genocidio de Israel  en Gaza
Operativos antidrogas en el país
El comando Sur y RD fortaleciendo las alianzas en seguridad nacional y regional
Los trenes de seis vagones  en la línea 1 del Metro con la presencia del presidente Luis Abinader
Cuatro meses de la tragedia en el Jet Set
Una noche dominicana en Praga
Los aportes a la cultura de José Rafael Lantigua
La respuesta del Parlamento  de Venezuela a una decisión del gobierno norteamericano
La entrega de tres ambulancias del 9-1-1 en Santiago Rodríguez
El rechazo a la eliminación de la tanda extendida en las escuelas
Un desfile por el Día del Dominicano en Nueva York
MAS TEMAS
 Grave, serio problema, rechazo a la violencia de género y de cualquier otra índole, más de 700 mujeres murieron en condiciones de violencia en RD entre 2020 y 2024
Familiares de víctimas proponen convertir Jet Set en un memorial
Tema desde hace tiempo, grieta en el elevado de la Churchill con Kennedy preocupa a conductores y transeúntes
Siempre apostando a la transparencia,  Auditan a Senasa
El repudio a que Israel ocupa Gaza
Metro y Teleférico serán gratis el domingo por incorporación de trenes de seis vagones
 Atencion Palacio, por su estado de salud y abandono de gobierno a la dirigencia del PRM doctor Rafael Nina se marcha del país; promete regreso una vez concluya Abinader su mandato
Positivo, Abinader otorga RD$33 millones para la renovación del parque central de Baní
Cuentas claras, Director de la Policía Nacional solicita auditoría a la Cámara de Cuentas
No deben descuidarlo, ingeniero afirma lo del elevado Churchill con Kennedy es un tema de mantenimiento
Corte ratifica medidas interpuestas a hermanos Maribel y Antonio Espaillat por caso Jet Set
El Aeropuerto Las Américas  José Francisco Peña Gómez de Santo Domingo puso en operación una pista alternativa
Contundente, Efemérides Patrias considera falsa la excusa por el ultraje al Himno Nacional
Un sacerdote siempre muy activo, padre Rogelio cuestiona a la justicia y se enfrenta a policías en misa por muertos del Jet Set
Problema que hay que resolver, en Villa Jaragua  cuatro  días sin energía eléctrica tras contacto de un chivo con cables de transformador Atenció,mucha atención, reparaciones dentro de las viviendas alquiladas son obligaciones de los inquilinos
Nada contra el himno nacional dominicano, autora de “Himno Nacional Lésbico” dice busca resaltar los valores del derecho humano y el respeto
Es hora de hacerlo, demolerán nave incendiada en el Merca Santo Domingo para reubicar a 110 comerciantes
La nación debe defender su himno nacional, Cultura califica de “imperdonable” cambio al Himno Nacional por LGBT+
Enfrentar ese problema, chatarra de autos atrae plagas y caos en Cristo Rey
Grandes aportes, Televida: 30 Años Transformando Familias y Cambiando Vidas
Preocupante para los consumidores, aumento a $100 de la libra de carne de pollo causa alarma en el Cibao
Piropo que recorre el mundo, embajador de China visita Comedores Económicos y elogia modelo dominicano para erradicar el hambre
Encienden la pista, izquierdistas califican de “antiderechos” nuevo Código Penal y anuncian cacerolazo el 16 de agosto
De mucha importancia, reanudan construcción de Liceo Experimental y extensión de la UASD en Elías Piña tras 12 años paralizada
Politica se calienta, Gonzalo: “Creo que el país está preparado una mujer gobierne”
Hallan muerto a un hombre en el techo de una vivienda en Sabana Grande de Boyá
Tema muy caliente, Gustavo Petro lanzó fuerte advertencia sobre un posible bombardeo ordenado por Donald Trump a Colombia
Ojalá logren finalizar la guerra Rusia-Ucrania, Trump se reunirá con Putin en Alaska el viernes 15 para tratar sobre la guerra en Ucrania
Positivo, la revolución de la leche de camello en Somalia está mejorando la nutrición y creando empleos
 Ojalá logre el éxito en su gestión, Haití designa nuevo director de la Policía con el reto de enfrentar las bandas

Luis “El Gallo” dice los guardias dominicanos no pueden ser parte de una fuerza interventora a Haití

 

El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, Luis “El Gallo”,  dijo  que bajo  ninguna circunstancia la República Dominicana debe ser parte de una fuerza interventora  que busque la pacificación de Haiti.

También pide que se hable claro sobre la visita a República Dominicana del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el cual, de seguro, tendrá una agenda que priorizó el caso haitiano.

Añadió que los haitianos provocan en forma permanente a los guardias  dominicanos, que evitan seguirle el juego, pero garantizan el mantenimiento del orden en  la frontera.

Lamentó que en el último acontecimiento de provocación e intento de burlar la seguridad fronteriza resultara herido un soldado dominicano, y entre los haitiano se reportara un muerto y varios heridos.

Pidió que se mantenga esa estricta vigilancia en la frontera, sin dejarse provocar por los haitianos, y rechazando las aspiraciones de los Estados Unidos, Francia y Canadá, de que República Dominicana sea parte de las soluciones a la guerra civil de baja intensidad de Haití.

Resaltó el sacrificio de los soldados dominicanos, que deben vigilar la inhóspita zona de frontera las 24 horas del día y de la noche, en medio de privaciones, pero pensando siempre en defender a la Patria.

Ahí sí son los dominicanos intransigentes, absolutamente nadie ocupará nuestro territorio ni violentará nuestra soberanía, y eso garantizan nuestras fuerzas armadas.

En otro orden, Luis “El Gallo” pidió hoy que se ofrezca una versión clara y tajante sobre la visita al país del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos.

Dijo que el comandante Alvin Holey no va a venir a la República Dominicana a tomarse un cafecito, ni hablar sobre las condiciones del tiempo, y se debe estar atento a los puntos centrales de su agenda.

Añadió que esa visita se presenta en momentos que los Estados Unidos anuncian el cierra de su embajada en Puerto Príncipe y le pide a sus ciudadanos que inmediatamente abandonen a Haití.

Los norteamericanos solicitan también a sus ciudadanos que bajo ninguna circunstancia  viajen a Haití y que si lo hacen previamente preparen su testamento, como para indicar que nadie tiene control de ese territorio.

El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos debe estar claro que los dominicanos son solidarios, pero no van a tomar parte de una fuerza para  la eliminación de las  pandillas que llevan  la anarquía a Haití.

ACUERDO MEDIO AMBIENTE Y GRUPO JARAGUA
Medio Ambiente y Grupo Jaragua firman acuerdo para fortalecer la gestión de los parques nacionales Sierra de Bahoruco y Jaragua
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Grupo Jaragua firmaron un acuerdo interinstitucional de comanejo bajo la modalidad de coadministración para la gestión de los parques nacionales Sierra de Bahoruco y Jaragua, con el objetivo de fortalecer la conservación de estas áreas protegidas.
Con el convenio, firmado por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, y el presidente del Grupo Jaragua, Sixto J. Incháustegui, las partes acordaron administrar los parques apegados a las leyes 64-00 y 202-04 sobre el medio ambiente y las áreas protegidas, respectivamente.
Durante la firma del acuerdo, Henríquez destacó la importancia de las áreas protegidas para preservar las fuentes de agua del país, enfatizando que el Ministerio de Medio Ambiente reafirma su compromiso de continuar sumando voluntades para trabajar a favor de la protección de los recursos naturales. “La labor de los acuerdos de comanejo son esenciales para la conservación efectiva de nuestras áreas protegidas”, resaltó.
El ministro agradeció a las autoridades del Grupo Jaragua por los trabajos que durante años han venido realizando para contribuir con el cuidado del medioambiente, al tiempo que aprovechó para resaltar la importancia del concepto de sembrar agua, destacado por la presidente de Sur Futuro Melba Segura de Grullón. Indicó que debemos seguir luchando por la preservación del agua que es vida, aclarando que el 85 por ciento del agua se crea dentro de las áreas protegidas.
El Grupo Jaragua será la institución que se encargará de prestar atención especial al desarrollo regional de las áreas protegidas, a través de los procesos de participación comunitaria, principalmente al Parque Nacional Jaragua y a las comunidades aledañas al parque.
Henríquez realizó la entrega de cinco centros de protección y vigilancia como parte del proceso de remozamiento del Parque Nacional Sierra de Bahoruco, alcanzando así el 50% de las infraestructuras restauradas bajo el acuerdo de cooperación con Grupo Jaragua. Las casetas entregadas incluyen las de Pueblo Viejo, Rabo de Gato (nueva), La Placa (remozada), Zapotén (remozada) y Los Arroyos, esta última realizada con el apoyo de la Fundación Nature Power.
Además, se anunció la próxima construcción del nuevo centro de vigilancia del sector Aceitillar, en el sureste del Parque, así como el remozamiento del área de uso público que incluye el ranchón, cocina, zona de fogata y espacio de acampado, donde se realizó la firma del acuerdo de comanejo.
PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE HATO MAYOR

Sectores estratégicos coordinan propuestas para desarrollo
económico y social de Hato Mayor
Desde la provincia Hato Mayor se llevan a cabo esfuerzos para impulsar el
desarrollo y grandes avances a través de un Plan Estratégico y un esfuerzo conjunto
entre sectores sociales, productivos y ciudadanía

Actores de distintos sectores como educación, gobiernos locales,
legisladores, autoridades de la Gobernación, ciudadanía y empresarios de la
provincia Hato Mayor coordinaron y presentaron propuestas para el Plan Estratégico
de Desarrollo Económico y Social de Hato Mayor.
Mediante mesas de trabajo interdisciplinarias se abordaron los ejes temáticos en
dos grupos, el primero, Desarrollo social, educativo, gobernanza y cohesión social; y
el segundo, Desarrollo territorial, productivo y sostenibilidad medioambiental. De
acuerdo con la metodología, los participantes identificaron logros, retos y
oportunidades de cada eje temático, generaron propuestas y evaluaron un plan de
acción con criterios definidos, según el impacto, viabilidad y alineación.
El Plan Estratégico de Desarrollo Económico y Social de Hato Mayor busca abordar
y solucionar problemáticas que tienen que ver con ciudadanía y cohesión social,
inclusión y protección social, desarrollo territorial y productivo, educación y capital
humano, además, medio ambiente y sostenibilidad desde el mismo territorio y la
óptica de la gente que vive en la provincia.
José Rijo Presbot, enlace entre Hato Mayor y “El Gobierno en las Provincias”,
encabezó la actividad junto a la gobernadora de Hato Mayor, Maribel Simón. Paula
Disla y Hugo Guzmán, moderaron las mesas y coordinaron los trabajos entre los
asistentes para gestionar y presentar las propuestas de cada grupo en sus
respectivos ejes.
Al finalizar las sesiones de trabajo, se llevó a cabo una plenaria en la que se
presentaron las propuestas y un plan de acción desde los distintos enfoques y de
acuerdo con las demandas de la población. Darling Peguero y Zuleica Pappaterra,
como voceros de cada grupo, señalaron las necesidades en sector salud,
infraestructura, educación, seguridad ciudadana, desarrollo agropecuario,
cooperativismo en zonas rurales, tecnificación agrícola, titulación, impulso a la
producción de lácteos, apoyo a las Mipymes y capacitación en temas
medioambientales.

En ese mismo orden, solicitaron ampliar los servicios gubernamentales que se
ofrecen en la provincia.
De otro lado, Rijo Presbot hizo un llamado a los ciudadanos para construir una
nueva cultura de desarrollo en la provincia Hato Mayor y resaltó la importancia de
que todos los partidos políticos conozcan y se integren al Plan Estratégico de
Desarrollo Económico y Social de Hato Mayor.
“Hay que trabajar para reconstruir el Hato Mayor que queremos. Hay que mirar
cómo podemos apoyar el desarrollo de la provincia, ver más allá de las necesidades
que tenemos”, enfatizó Rijo Presbot. Así mismo, resaltó el gran potencial turístico y
los recursos que posee Hato Mayor.

FEDODIM RESALTA APORTE DELE PRESDIENTE ABINADER PARA ACERAS Y CONTENES

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció hoy un aporte de 4 mil millones de pesos a los gobiernos locales para la construcción de aceras y contenes durante  una reunión de trabajo con los alcaldes y alcaldesas  municipales y distritales del país en la Liga Municipal Dominicana (LMD) .

El presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Lioncito José Sencilié, indicó que ese aporte es una muestra elocuente de la visión del mandatario sobre un sólo gobierno en donde las obras grandes sean realizadas por el gobierno central y las medianas y pequeñas por los gobiernos locales de todos los partidos.

En tanto que el doctor Pedro Richardson, director ejecutivo de Fedodim expreso que esos 4 mil millones en manos de los gobiernos locales se convertiran en por lo menos 6 mil millones » porque » los chelitos en la municipalidad se ven y rinden»

El presidente de la LMD, Víctor D’Aza, explicó que los recursos de este Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal se distribuirán bajo criterios que garanticen la equidad territorial de manera tal que serán asignados a cada territorio según tres partidas de un 33.33% cada una, en la que la primera partida será distribuida a todos los gobiernos locales.

Una segunda partida de un 33.33% se aplicará en base al criterio de población, que se sumará a la primera partida, y la tercera parte de 33.33% obedecerá a demandas comunitarias y de alta necesidad

SB dispone devolver RD$101.1 millones  a usuarios sistema financiero lo   reclaman en el 2025

imagen
  •    

La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso la devolución de RD$101.1 millones a favor de clientes reclamantes entre enero y junio de 2025, inconformes con sus entidades financieras.

Entre agosto de 2020 y junio de 2025 la Oficina de Servicios y Protección al Usuario (ProUsuario) dictaminó la entrega de RD$606.7 millones a usuarios que elevaron sus denuncias.

El 67% de los asuntos atendidos favorecieron a los clientes.

 

Durante los últimos cuatro años aumentaron tanto el número de demandas recibidas por la SB como los montos ordenados para su devolución, debido a la diversificación de los canales de atención al cliente por Prousuario.

Ese organismo cuenta con una aplicación móvil, página web, redes sociales, y un servicio de respuestas vía WhatsApp, entre otros medios de atención a distancia.

En el primer semestre de este año los principales motivos de requerimiento fueron consumos no reconocidos (32.6%), transferencias erróneas (11.6%), transferencias no reconocidas (10.8%).

También retiro de efectivo no reconocido (8.1 %) y efectivo no dispensado en los cajeros automáticos (6.1%).

 

ProUsuario cuenta con múltiples canales de atención a distancia y presencial que permiten a sus usuarios las consultas, quejas y reclamaciones.

Productores de Azua recibirán más de RD$32 millones para tecnificar sus predios agrícolas
La Dirección de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), junto al  Banco Agrícola (Bagrícola), anunciaron la apertura de la segunda convocatoria del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (FOTESIR), con una inversión de RD$32,812,500.00, dirigida a los productores de está provincia.
La convocatoria estará vigente hasta el 26 de septiembre del presente año y contempla una bonificación de hasta un 35 % del valor total de los proyectos de tecnificación de riego que resulten seleccionados.
Claudio Caamaño Vélez,  titular de TNR, resaltó el alto potencial agrícola de la zona, en especial las tierras ubicadas en la parte baja de la provincia.
Asimismo, señaló que en Azua hay una considerable extensión de tierras aptas para la agricultura que aún no se han explotado de manera efectiva. Aseguró que la falta de producción no se debe a escasez de agua, ya que “el agua disponible en la provincia sería suficiente si se gestionara adecuadamente”.
Mientras Juan Rosario, subadministrador técnico del Bagrícola, reafirmó el firme respaldo de la institución al desarrollo del campo dominicano, destacando las múltiples vías de financiamiento y programas de apoyo implementados por el Gobierno.
Indicó que sólo en la región sur, incluyendo Azua, se han desembolsado fondos significativos que han sido recuperados prácticamente el 80 %  de manera exitosa y esto pertenece al programa “Tasa Cero”, entre ellos Campo Joven” y  “El Sur está cambiando”.
Igualmente, Steven Baldera, coordinador del programa Bagri-Riego, resaltó que este continúa demostrando su impacto y efectividad en el campo dominicano. En ese sentido, indicó que, hace apenas un mes, durante la pasada convocatoria en San Juan, se habían precalificado 76 casos.
“Hoy, al iniciar esta nueva convocatoria en Azua, esa cifra ha ascendido a 204 solicitudes precalificadas, con un monto total que supera los RD$200 millones de pesos. Y aún falta por abrir la convocatoria en la provincia de Bahoruco”, señaló.

.

