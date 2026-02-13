Matan joven a tiros próximo cuartel en El Bronx; otro dentro de negocio en Down Town Manhattan

NUEVA YORK.- A unos 150 metros del cuartel policial 50 en El Bronx, el joven Christopher Redding, de 16 años, fue acribillado y otros dos adolescentes resultaron heridos, durante un tiroteo en Broadway con la calle 238, área donde residen decenas de familias dominicanas.

El hecho ocurrió a las 5:10 de la tarde de este miércoles cuando decenas de pasajeros, entre ellos varios dominicanos, bajaban las escaleras de la estación del tren 1, armándose un corre corre y gritadera por doquier al sonar los disparos.

La Policía cree que el incidente pudo tratarse de un enfrentamiento entre pandillas, y está investigando para determinar las causas. Asimismo, dijo que una de las víctimas no estaba involucrada en el incidente y fue alcanzada por una bala perdida.

Mientras, un hombre murió luego de ser baleado este jueves, a plena luz del día, dentro de un negocio ubicado en la Octava avenida entre las calles 38 y 39 en Manhattan. El pistolero huyó y es perseguido.

Recientemente, la dominicana Francisca Núñez, de 64 años, resultó herida por una bala perdida disparada por un grupo de adolescentes, mientras caminaba por la calle 204 con Broadway en el Alto Manhattan.

También, un hombre de 41 años, presuntamente dominicano, murió de un disparo la tarde de este martes durante una pelea en la estación del tren D en la calle 170 con Grand Concourse, en El Bronx, la cual es utilizada a diario por cientos de quisqueyanos. El pistolero huyó y es perseguido. La víctima no fue identificada por las autoridades.

La uniformada solicita a cualquier persona con información sobre estos incidentes llamar a Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

El público también puede enviar sus pistas a través de https://crimestoppers. nypdonline.or. Todas las llamadas son confidenciales.

