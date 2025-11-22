Más de 72 mil afiliados reciben atención por diabetes a través de SeNaSa en 2025

Santo Domingo. – En el marco de la conmemoración del Mes de la Diabetes, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) reafirma su compromiso con la salud de sus afiliados. La institución destaca su enfoque estratégico en la promoción de la salud, la prevención, la detección temprana y, crucialmente, el acceso oportuno y garantizado a los servicios integrales para todos los afiliados que viven con diabetes en la República Dominicana. En el marco de la conmemoración del Mes de la Diabetes, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) reafirma su compromiso con la salud de sus afiliados. La institución destaca su enfoque estratégico en la promoción de la salud, la prevención, la detección temprana y, crucialmente, el acceso oportuno y garantizado a los servicios integrales para todos los afiliados que viven con diabetes en la República Dominicana.

La República Dominicana forma parte de los 19 países y territorios de la Región de América del Sur y Central de la Federación Internacional de Diabetes (FID), siendo el país con la prevalencia más alta de diabetes en el grupo etario de 20 a 79 años.

La diabetes representa uno de los mayores desafíos para la salud pública. En SeNaSa continuamos fortaleciendo las acciones de prevención, acompañamiento y tratamiento oportuno para sus afiliados.

En ese contexto, el programa SeNaSa Contigo, que actualmente brinda atención a 6,936 afiliados diagnosticados con diabetes y forma parte de las iniciativas de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades, implementa un enfoque integral para el seguimiento y control de esta condición, garantizando una atención continua y personalizada. Entre sus principales acciones se destacan los chequeos periódicos, el monitoreo de los niveles de glucosa, el ajuste terapéutico cuando es necesario y la vigilancia de la adherencia al tratamiento, junto con la promoción de estilos de vida saludables que favorecen el control efectivo de la enfermedad.

Asimismo, se desarrollan estrategias diferenciadas para los casos de mayor riesgo, ofreciendo un acompañamiento más cercano, análisis de factores externos que puedan influir en el control glucémico y la implementación de intervenciones específicas para cada afiliado. Estas medidas refuerzan el compromiso de SeNaSa con la prevención, la atención integral y el bienestar sostenido de las personas que viven con diabetes.

De igual manera, SeNaSa informó que entre enero y octubre de 2025, 72,075 afiliados recibieron atención médica por diagnóstico de diabetes en los distintos regímenes y planes. Del total, un 65% corresponde a mujeres y un 35% a hombres. Durante este período, la demanda de servicios de salud ascendió a 675,989 atenciones, con un valor autorizado superior a los RD$359.6 millones de pesos.

De este total, en el Régimen Subsidiado el valor autorizado ascendió a más de RD$119.1 millones. En el Régimen Contributivo, el monto aprobado fue de más de RD$202.6 millones, mientras que para los afiliados pertenecientes a los Planes de Pensionados y Jubilados los montos rondaron los RD$37.8 millones de pesos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (INDEN), el 13.45% de la población dominicana padece diabetes y un 2.35% desconoce su condición, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves.

Además, se estima que un 14% de la población está diagnosticada con diabetes y un 9.3% se encuentra en condición de prediabetes, evidenciando un problema de salud pública en ascenso.

