Más de 200 empresas de las minorías participan en la feria de contrataciones del DOT-NY

NUEVA YORK.- El comisionado del Departamento de Transporte en esta ciudad (DOT-NY), Ydanis Rodríguez, encabezó este lunes la feria de contraciones «Haciendo negocios con el DOT-NY», con la participación de más de 200 propietarios de medianas y pequeñas empresas.

Los dueños de los negocios conocieron las facilidades que ofrece la agencia municipal para realizar transacciones comerciales, mediante el programa Empresas de Propiedad de Minorías y Mujeres (M/WBE) de NYC.

Este programa amplía las oportunidades para que las emprendedoras de minorías y mujeres accedan a contratos gubernamentales y hagan crecer sus negocios.

«A mi llegada como comisionado del DOT, hace 3 años y 9 meses, de 11 a 30 millones de dólares de contratos iban a mujeres y minorias, y hoy la tengo sobrepsasando los US$ 500 millones, gracias al apoyo que he recibido del alcalde Eric Adams”, precisó el comisionado Rodríguez.

«Este es nuestro cuarto año de traer junto a ustedes, los que ya están certificado y los que se quieren certificar para que juntos se sigan conectando y buscar más oportunidades de contratos para mujeres, latinos, asiativos, afroamericanos, para todos nosotros”, agregó.

Cuando las empresas elegibles están certificadas con NYC, se vuelven más visibles para los posibles compradores, incluidas las agencias de la Ciudad y los contratistas privados que buscan comprar bienes y servicios.

Para estar certificadas para hacer negocio, las empresas deben estar legalmente autorizadas para realizar transacciones comerciales en el estado de NY, que el negocio haya estado funcionando durante al menos un año, y que el 51% del negocio sea propiedad, operado y controlado por un ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos.

«Esta agencia ha cambiado para siempre, gracias al gran enfoque que le ha dado el comisionado Rodríguez». «Ahora esta agencia está habilitada para construir seguro, a tiempo y con presupuesto ajustado», dijo Michael Garner, director de diversidad empresarial de la oficina del Alcalde para Empresas de Minorías y Mujeres (MWBE).

La feria fue realizada al aire libre en el Emblemhealth Elevated Acre, ubicado en el 55 de la calle Walter en Down Town-Manhattan, donde los interesados tuvieron la oportunidad de visitar los stands en los que un personal capacitado les orientaba sobre como certificarse y las diferentes oportunidades de contratos que ofrece el NYC DOT, desde la construcción de puentes y carreteras hasta el servicio de bacheos y compra de material gastable.